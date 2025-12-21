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Χωρίς Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Ουόκαπ κόντρα στον Κολοσσό ο Ολυμπιακός - Πρώτη για Μόρις

Μπάσκετ
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Χωρίς τους Σάσα Βεζένκοφ, Εβάν Φουρνιέ και Τόμας Ουόκαπ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου, για την 10η αγωνιστική της GBL

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τον Κολοσσό Ρόδου για την 10η αγωνιστική της GBL, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να δίνει ανάσες σε βασικούς παίκτες.

Συγκεκριμένα ο Έλληνας τεχνικός αποφάσισε να αφήσει εκτός 12άδας τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από κάκωση άκρου ποδός και τον Εβάν Φουρνιέ και τον Τόμας Ουόκαπ για λόγους ξεκούρασης,  ενώ σταθερα εκτός παραμένει ο τραυματίας Τάισον Ουόρντ.

Άπαντες στους «ερυθρόλευκους» αναμένουν το ντεμπούτο του Μόντε Μόρις, ο οποίος βρίσκεται κανονικά στην εξάδα των ξένων για το σημερινό παιχνίδι.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού: Μόντε Μόρις, Σέιμπεν Λι, Φρανκ Νιλικίνα, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Κώστας Παπανικολάου, Γιώργος Μπουρνελές, Όμηρος Νετζήπογλου, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Κώστας Αντετοκούνμπο

Χωρίς Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Ουόκαπ κόντρα στον Κολοσσό ο Ολυμπιακός - Πρώτη για Μόρις