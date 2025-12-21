Χωρίς Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Ουόκαπ κόντρα στον Κολοσσό ο Ολυμπιακός - Πρώτη για Μόρις

Χωρίς τους Σάσα Βεζένκοφ, Εβάν Φουρνιέ και Τόμας Ουόκαπ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου, για την 10η αγωνιστική της GBL

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τον Κολοσσό Ρόδου για την 10η αγωνιστική της GBL, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να δίνει ανάσες σε βασικούς παίκτες.

Συγκεκριμένα ο Έλληνας τεχνικός αποφάσισε να αφήσει εκτός 12άδας τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από κάκωση άκρου ποδός και τον Εβάν Φουρνιέ και τον Τόμας Ουόκαπ για λόγους ξεκούρασης, ενώ σταθερα εκτός παραμένει ο τραυματίας Τάισον Ουόρντ.

Άπαντες στους «ερυθρόλευκους» αναμένουν το ντεμπούτο του Μόντε Μόρις, ο οποίος βρίσκεται κανονικά στην εξάδα των ξένων για το σημερινό παιχνίδι.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού: Μόντε Μόρις, Σέιμπεν Λι, Φρανκ Νιλικίνα, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Κώστας Παπανικολάου, Γιώργος Μπουρνελές, Όμηρος Νετζήπογλου, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Κώστας Αντετοκούνμπο