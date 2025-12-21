Σοκ με τη Χατζηλεοντή στον Παναθηναϊκό: Έβγαλε τον ώμο της, χάνει ντέρμπι και Ευρώπη

Η εντυπωσιακή φέτος Ιωάννα Χατζηλεοντή εμφανίστηκε με δεμένο τον ώμο χθες στο ΟΑΚΑ και τα νέα δυστυχώς δεν ήταν ευχάριστα για την ίδια και τον Παναθηναϊκό.

Η MVP του Eurocup για το μήνα Νοέμβριο τραυματίστηκε στο 25’ του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα και όπως διαπιστώθηκε από τις εξετάσεις στην Αθήνα, υπέστη εξάρθρωση στον ώμο και θα ακολουθήσει συντηρητική θεραπεία προκειμένου να επανέλθει στην κατάσταση που πρέπει.

Δεδομένα χάνει το ντέρμπι με τον Αθηναϊκό στη Λεωφόρο (3 Γενάρη) όπου ενδεχομένως να κρίνεται το… μισό πρωτάθλημα δεδομένου ότι οι νίκες μεταφέρονται στα πλέι οφ ενώ θα είναι απούσα και από τα ματς της Ευρώπης στις 14 και 21 Γενάρη. Στο τέλος Ιανουαρίου μάλιστα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται και τον Ολυμπιακό…

Ένας τραυματισμός που έρχεται σε ένα καθοριστικό σημείο της σεζόν για την ίδια που βρισκόταν σε εξαιρετική κατάσταση αλλά και τον Παναθηναϊκό. Η πορεία της αποκατάστασης της Χατζηλεοντή θα επανεκτιμηθεί μετά από 3-4 εβδομάδες.

Όλα αυτά ενώ σήμερα είχε προγραμματιστεί η επιστροφή της Σταμολάμπρου στη 12άδα. Η αρχηγός του Παναθηναϊκού αναμένεται μάλιστα να πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής, ωστόσο φαίνεται πως δεν ήταν… γραφτό για το τριφύλλι να δει την ομάδα που σχεδιάστηκε το καλοκαίρι με πληρότητα στο παρκέ.