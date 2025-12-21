Πράσινη παράνοια: Sold out το Παναθηναϊκός-Φενέρ δύο μήνες πριν!

Τι κι αν βρισκόμαστε σχεδόν δύο μήνες πριν το παιχνίδι του β' γύρου ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Φενέρμπαχτσε; Οι φίλοι των Πρασίνων εξάντλησαν ήδη τα διαθέσιμα εισιτήρια!

Ακόμη ένα sold out στο "Telecom Center" τη φετινή σεζόν, με τους φίλους του Τριφυλλιού να ετοιμάζουν μία καυτή ατμόσφαιρα στον αγώνα με την Φενέρμπαχτσε στις... 13 Φεβρουαρίου 2026, για την 28η αγωνιστική της Euroleague.

H ομάδα του Εργκίν Αταμάν κέρδισε μόλις πριν πέντε ημέρες την πρωταθλήτρια Ευρώπης μέσα στο "σπίτι" της και σχεδόν δύο μήνες το δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων για τον β' γύρο της Euroleague, ο κόσμος του Παναθηναϊκού έκανε πάλι το... θαύμα του, έχοντας ήδη εξαντλήσει τα εισιτήρια, με το ΟΑΚΑ να είναι sold out. Σημειώνεται εξάλλου πως υπάρχουν και 15.000 εισιτήρια διαρκείας.

