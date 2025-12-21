Οι Ουόριορς πήραν το ντέρμπι κόντρα στους Σανς

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς μετά από μεγάλη «μάχη» πήραν τη νίκη απέναντι στους Φοίνιξ Σανς επικρατώντας με 119-116.

Οι Σανς ήταν αυτοί που έκαναν καλύτερη εκκίνηση στην αναμέτρηση, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 32-44, όμως οι Ουόριορς αντέδρασαν στην δεύτερη περίοδο και μείωσαν την διαφορά στους τρεις πόντους (64-67).

Στο δεύτερο μέρος οι Ουόριορς έκαναν την ανατροπή, καθώς με επί μέρους 29-20 στην τρίτη περίοδο πήραν το προβάδισμα με 93-87 και παρά την αντεπίθεση των Σανς, άντεξαν μέχρι το φινάλε φτάνοντας στη νίκη που βελτιώνει το ρεκόρ τους στο 14-15.

Ο Στεφ Κάρι με 28 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ ηγήθηκε για τους Ουόριορς, με την συγκλονιστική εμφάνιση του Ντέβιν Μπούκερ (38π., 5 ασ.), να πηγαίνει στράφι για τους Φοίνιξ Σανς.

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