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Μεγάλο διπλό των Ουίζαρντς στο Μέμφις με ανατροπή

Μπάσκετ
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Οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς έκαναν την έκπληξη της βραδιάς, επικρατώντας στην έδρα των Μέμφις Γκρίζλις με 130-122, κάνοντας επικό comeback στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι Γκρίζλις είχαν τον έλεγχο στο πρώτο μέρος, αφού προηγήθηκαν με 30-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με προβάδισμα 15 πόντων (68-53).

Οι Ουίζαρντς, όμως βγήκαν μεταμορφωμένοι στο δεύτερο ημίχρονο, έκαναν επί μέρους 27-42 στην τρίτη περίοδο και ισοφάρισαν σε 95-95, συνεχίζοντας την αντεπίθεσή τους και στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.

Οι φιλοξενούμενοι στην τελευταία περίοδο έκαναν επί μέρους 27-35 και έφυγαν από το Μέμφις με ένα μεγάλο διπλό, πανηγυρίζοντας την πέμπτη του νίκη την φετινή σεζόν (5-21 το ρεκόρ τους).

Ο Κισόν Τζορτζ με 28 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Σάντι Αλντάμα να ξεχωρίζει για τους Γκρίζλις έχοντας 37 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης

Μεγάλο διπλό των Ουίζαρντς στο Μέμφις με ανατροπή