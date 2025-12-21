Μεγάλο διπλό των Ουίζαρντς στο Μέμφις με ανατροπή

Οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς έκαναν την έκπληξη της βραδιάς, επικρατώντας στην έδρα των Μέμφις Γκρίζλις με 130-122, κάνοντας επικό comeback στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι Γκρίζλις είχαν τον έλεγχο στο πρώτο μέρος, αφού προηγήθηκαν με 30-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με προβάδισμα 15 πόντων (68-53).

Οι Ουίζαρντς, όμως βγήκαν μεταμορφωμένοι στο δεύτερο ημίχρονο, έκαναν επί μέρους 27-42 στην τρίτη περίοδο και ισοφάρισαν σε 95-95, συνεχίζοντας την αντεπίθεσή τους και στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.

Οι φιλοξενούμενοι στην τελευταία περίοδο έκαναν επί μέρους 27-35 και έφυγαν από το Μέμφις με ένα μεγάλο διπλό, πανηγυρίζοντας την πέμπτη του νίκη την φετινή σεζόν (5-21 το ρεκόρ τους).

Ο Κισόν Τζορτζ με 28 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Σάντι Αλντάμα να ξεχωρίζει για τους Γκρίζλις έχοντας 37 πόντους και 10 ριμπάουντ.

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