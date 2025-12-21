Οι Πίστονς «καλπάζουν» στην Ανατολή

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς συνεχίζουν τις εντυπωσιακές εμφανίσεις ισοπεδώνοντας τους Σάρλοτ Χόρνετς με 112-86.

Τα «Πιστόνια» αποτελούν την ευχάριστη έκπληξη της φετινής σεζόν, αφού βρίσκονται στην κορυφή της ανατολικής περιφέρειας με ρεκόρ 21-6 και δείχνουν φτιαγμένοι για μεγάλα πράγματα.

Οι γηπεδούχοι επέβαλλαν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης τον ρυθμό τους και κυριάρχησαν πλήρως απέναντι στους Χόρνετς, φτάνοντας με μεγάλη ευκολία στο θετικό αποτέλεσμα.

Ο Κέιντ Κάνινγχαμ με 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, πραγματοποίησε ακόμη μια εμφάνιση για... MVP, με τον τρομερό rookie, Κον Κνίπελ να ξεχωρίζει για τους Χόρνετς έχοντας 19 πόντους, 7 ριμπαόυντ και 5 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης