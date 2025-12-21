Οι Πέλικανς διέλυσαν τους Πέισερς

Σε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις τους την φετινή σεζόν, οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς πήραν επιβλητική νίκη επί των Ιντιάνα Πέισερς με 128-109.

Οι «Πελεκάνοι» επέβαλαν από την αρχή τον ρυθμό τους και δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους Πέισερς, με τους Πέλικανς να κυριαρχούν μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

Με αυτή τη νίκη οι Πέλικανς έφτασαν τις εφτά και έχουν πλέον ρεκόρ 7-22, αφήνοντας τους Πέισερς στο 6-21, σε μια απογοητευτική σεζόν για τους περσινούς φιναλίστ.

Ο Ζάιον Ουίλιαμσον θύμισε σε όλους γιατί επιλέχθηκε στο Νο1 του draft το 2019, έχοντας 29 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ, με τον Τι Τζέι ΜακΚόνελ να ξεχωρίζει για τους Πέισερς με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

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