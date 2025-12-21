Με τρομερό Μάξι οι Σίξερς λύγισαν τους Μάβερικς

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς, έχοντας σε εκπληκτική κατάσταση τον δαιμόνιο γκαρντ τους, πανηγύρισαν τη νίκη απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς με 121-114.

Οι Σίξερς αντιμετώπισαν μεγάλη δυσκολία απέναντι στους Μάβερικς, όμως στο φινάλε βρήκαν καλύτερες λύσεις στην επίθεση, με τον Ταϊρίς Μάξι σε πρωταγωνιστικό ρόλο και έφτασαν στη νίκη, που βελτιώνει το ρεκόρ τους στο 16-11.

Οι Τεξανοί από την άλλη παρά την καλή τους εικόνα, γνώρισαν ακόμη μια ήττα και πλέον έχουν πέσει στο 11-18, με τις ελπίδες του για απευθείας είσοδο στα playoffs να εξανεμίζονται σιγά-σιγά.

Ο Ταϊρίς Μάξι ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 38 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με τον Άντονι Ντέιβις να ξεχωρίζει για τους Μάβερικς με 24 πόντους, 15 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

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