Οι Σέλτικς άλωσαν την έδρα των Ράπτορς

Οι Μπόστον Σέλτικς έκαναν άνετο πέρασμα από τον Καναδά, επικρατώντας των Τορόντο Ράπτορς με 112-96.

Οι «Κέλτες» βρίσκονται σε ανοδική πορεία το τελευταίο διάστημα και πανηγύρισαν ακόμη μια νίκη, που τους ανεβάζει περισσότερο στην κατάταξη της ανατολικής περιφέρειας έχοντας πλέον ρεκόρ 17-11.

H νίκη απέναντι στους Ράπτορς ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τους Σέλτικς, αφού οι Καναδοί έπεσαν πλέον στο 17-12, με τους Βοστωνέζους να βρίσκονται στην τρίτη θέση, ρίχνοντας τους Καναδούς στην τέταρτη.

Ο Πέιτον Πρίτσαρντ με 33 πόντους, 8 ριμπάουντ και 10 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Σέλτικς, ενώ για τους Ράπτορς ξεχώρισε ο Μπράντον Ίνγκραμ με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

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