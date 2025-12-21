Άνετο πέρασμα των Ρόκετς από το Ντένβερ

Οι Χιούστον Ρόκετς έκαναν επίδειξη δύναμης στην έδρα των Ντένβερ Νάγκετς, επικρατώντας με 115-101

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο ματς και προηγήθηκαν με 29-26 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Ρόκετς έβγαλαν αντίδραση και με επί μέρους 16-27, έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 45-53.

Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και πήραν διψήφια διαφορά (66-82), διατηρώντας το προβάδισμά τους με άνεση μέχρι την λήξη του αγώνα.

Mε αυτό το αποτέλεσμα οι Χιούστον Ρόκετς ανέβηκαν στο 17-8 και πλησίασαν τους Ντένβερ Νάγκετς, που πλέον έχουν ρεκόρ 20-7 και κινδυνεύουν να πέσουν από την 2η θέση της δυτικής περιφέρειας.

Ο Ριντ Σέπαρντ με 28 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Χιούστον Ρόκετς, με τον Μπρους Μπράουν να ξεχωρίζει για τους Νάγκετς με 12 πόντους και 12 ριμπάουντ.

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