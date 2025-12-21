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Άνετο πέρασμα των Ρόκετς από το Ντένβερ

Μπάσκετ
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Οι Χιούστον Ρόκετς έκαναν επίδειξη δύναμης στην έδρα των Ντένβερ Νάγκετς, επικρατώντας με 115-101

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο ματς και προηγήθηκαν με 29-26 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Ρόκετς έβγαλαν αντίδραση και με επί μέρους 16-27, έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 45-53.

Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και πήραν διψήφια διαφορά (66-82), διατηρώντας το προβάδισμά τους με άνεση μέχρι την λήξη του αγώνα.

Mε αυτό το αποτέλεσμα οι Χιούστον Ρόκετς ανέβηκαν στο 17-8 και πλησίασαν τους Ντένβερ Νάγκετς, που πλέον έχουν ρεκόρ 20-7 και κινδυνεύουν να πέσουν από την 2η θέση της δυτικής περιφέρειας.

Ο Ριντ Σέπαρντ με 28 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Χιούστον Ρόκετς, με τον Μπρους Μπράουν να ξεχωρίζει για τους Νάγκετς με 12 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης

Άνετο πέρασμα των Ρόκετς από το Ντένβερ