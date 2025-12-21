Η ώρα της Σταμολάμπρου: Επιστρέφει σήμερα η αρχηγός του Παναθηναϊκού!

Ακριβώς δέκα μήνες μετά την ημέρα που χειρουργήθηκε, η Άννα Νίκη Σταμολάμπρου επιστρέφει σήμερα στη 12άδα του Παναθηναϊκού και είναι πιθανό να πάρει και κάποιο χρόνο συμμετοχής.

Σπουδαία ημέρα για την αρχηγό του τριφυλλιού. Μετά από 10 μήνες επίπονους αλλά και πολύ σκληρής δουλειάς, φαίνεται πως ήρθε η ώρα να την ξαναδούν όλοι στο παρκέ.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό αλλά άπαντες ήθελαν να μπει με ομαλό τρόπο και κυρίως να νιώσει η ίδια δυνατή και με αυτοπεποίθηση για να πατήσει στα παρκέ ακόμα καλύτερη από πριν.

Τα δύσκολα λοιπόν πέρασαν και ο Παναθηναϊκός που την περίμενε με μεγάλη προσμονή, θα την έχει ξανά από σήμερα στο ρόστερ του, για το ματς που θα διεξαχθεί κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Και τι καλύτερο από μια επιστροφή μπροστά σε μια κατάμεστη Λεωφόρο που αναμένεται να γνωρίσει μεγάλες πιένες.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού θέλει να χαρίσει ένα ακόμα ζεστό χειροκρότημα στις θριαμβεύτριες του Βελιγραδίου και το ιδανικό σενάριο συνδυάζεται με το μεγάλο come back της Άννας Νίκης Σταμολάμπρου που είχε τραυματιστεί στις 6 Φλεβάρη σε αγώνα της Εθνικής γυναικών.

Η δική της μεγάλη στιγμή έφτασε.