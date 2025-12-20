Μπουγέλο και… ξύλο στον Νουά: «Στον Άρη απολαμβάνω ξανά το μπάσκετ» (vid)

Ο Αμίν Νουά ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Άρη στη νίκη επί του Περιστερίου.

Σκόραρε 27 πόντους μαζί με το μεγάλο τρίποντο που σφράγισε επί της ουσίας τη νίκη με 81-76 στην παράταση. Όπως ήταν επόμενο ο Γάλλος πάουερ φόργουορντ βρέθηκε στο επίκεντρο των πανηγυρισμών, με τους συμπαίκτες του να τον… ξυλοφορτώνουν για την τρομερή του εμφάνιση και όλοι μαζί να γελάνε.

Λίγο μετά, ο Νουά έκανε δηλώσεις, αλλά δέχθηκε και μπουγέλο από τους Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και Χάρελ. «Χάρηκα την νίκη αυτή περισσότερη από κάθε άλλη. Γενικώς, η ομάδα κάτι κάνει καλά», είπε ο Γάλλος και πρόσθεσε: «Απολαμβάνω ξανά το μπάσκετ με τον Άρη, μπροστά σε ένα υπέροχο κοινό».