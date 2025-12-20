«Καθάρισε» στο τέλος η Ρεάλ με κορυφαίο τον Χεζόνια και συνεχίζει πρώτη

Η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε από την έδρα της Γέιδα με 88-81, ανεβάζοντας στροφές στην τελευταία περίοδο, όπου και εξασφάλισε τη νίκη.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο δημιούργησε επιμέρους σκορ 14-22 στην τελευταία περίοδο και ειδικότερα μετέτρεψε το 72-71 στο υπέρ της 73-82, τελειώνοντας εκεί το παιχνίδι.

Με τη νίκη της αυτή η Ρεάλ παραμένει μόνη στην κορυφή του ισπανικού πρωταθλήματος με ρεκόρ 10-1, με τη 2η Βαλένθια (8-1) να έχει δύο παιχνίδια λιγότερα, ενώ η Γέιδα έπεσε στο 4-7 και στην 11η θέση.

Κορυφαίος των νικητών ο Μάριο Χεζόνια με 22 πόντους, ακολούθησε ο Τέο Μαλεντόν με 13, ενώ από 11 πρόσθεσαν οι Γκαμπριέλε Πρόσιντα και Φακούντο Καμπάτσο. Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Γκιόργκι Γκόλομαν με 15 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 19-28, 43-46, 67-66, 81-88