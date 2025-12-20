Το πανόραμα της GBL: Κράτησαν τις έδρες τους Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης - Αγχωτικό διπλό για την ΑΕΚ

Με τέσσερα παιχνίδια άνοιξε η αυλαία της 12ης αγωνιστικής της GBL, με τρεις ομάδες να προστατεύουν την έδρα τους.

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκαν κόντρα σε Πανιώνιο και Παναθηναϊκό, παραμένοντα ψηλά στη βαθμολογία, η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες με δύσκολο διπλό μέσα στη Μύκονο, ενώ ο Άρης σκαρφάλωσε κι άλλο στη βαθμολογία με τη νίκη του στην παράταση επί του Περιστερίου.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής

Σάββατο 20/12

Μύκονος Betsson - ΑΕΚ 76-77

ΠΑΟΚ - Πανιώνιος 106-88

Παναθηναϊκός AKTOR - Ηρακλής 97-82

Άρης Betsson - Περιστέρι Betsson 81-76

Κυριακή 21/12

13:00 Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου

16:00 Καρδίτσα - Μαρούσι

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 20β | 10-0 Παναθηναϊκός AKTOR 19β | 9-1 ΠΑΟΚ 18β | 8-2 ΑΕΚ 16β | 5-5 Άρης Betsson 15β | 5-5 Περιστέρι Betsson 15β | 5-5 Προμηθέας Πάτρας 15β | 5-5 Μύκονος Betsson 14β | 4-6 Ηρακλής 14β | 4-6 Πανιώνιος 12β | 1-10 Καρδίτσα 12β | 3-6 Μαρούσι 11β | 2-7 Κολοσσός Ρόδου 11β | 2-7

Η επόμενη αγωνιστική (12η)

Σάββατο 27/12

16:00 ΑΕΚ - Άρης

16:00 Κολοσσός - Μύκονος

18:15 Ηρακλής - Πανιώνιος

18:30 Μαρούσι - Πανιώνιος

Κυριακή 28/12

13:00 Καρδίτσα - ΠΑΟΚ

16:00 Περιστέρι - Προμηθέας