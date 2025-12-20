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Το πανόραμα της GBL: Κράτησαν τις έδρες τους Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης - Αγχωτικό διπλό για την ΑΕΚ

Μπάσκετ
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Με τέσσερα παιχνίδια άνοιξε η αυλαία της 12ης αγωνιστικής της GBL, με τρεις ομάδες να προστατεύουν την έδρα τους.

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκαν κόντρα σε Πανιώνιο και Παναθηναϊκό, παραμένοντα ψηλά στη βαθμολογία, η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες με δύσκολο διπλό μέσα στη Μύκονο, ενώ ο Άρης σκαρφάλωσε κι άλλο στη βαθμολογία με τη νίκη του στην παράταση επί του Περιστερίου.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής

Σάββατο 20/12

Μύκονος Betsson - ΑΕΚ 76-77
ΠΑΟΚ - Πανιώνιος 106-88
Παναθηναϊκός AKTOR - Ηρακλής 97-82
Άρης Betsson - Περιστέρι Betsson 81-76

Κυριακή 21/12

13:00 Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου
16:00 Καρδίτσα - Μαρούσι

Η βαθμολογία

  1. Ολυμπιακός 20β | 10-0
  2. Παναθηναϊκός AKTOR 19β | 9-1
  3. ΠΑΟΚ 18β | 8-2
  4. ΑΕΚ 16β | 5-5
  5. Άρης Betsson 15β | 5-5
  6. Περιστέρι Betsson 15β | 5-5
  7. Προμηθέας Πάτρας 15β | 5-5
  8. Μύκονος Betsson 14β | 4-6
  9. Ηρακλής 14β | 4-6
  10. Πανιώνιος 12β | 1-10
  11. Καρδίτσα 12β | 3-6
  12. Μαρούσι 11β | 2-7
  13. Κολοσσός Ρόδου 11β | 2-7

Η επόμενη αγωνιστική (12η)

Σάββατο 27/12

16:00 ΑΕΚ - Άρης
16:00 Κολοσσός - Μύκονος
18:15 Ηρακλής - Πανιώνιος
18:30 Μαρούσι - Πανιώνιος

Κυριακή 28/12

13:00 Καρδίτσα - ΠΑΟΚ
16:00 Περιστέρι - Προμηθέας

Το πανόραμα της GBL: Κράτησαν τις έδρες τους Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης - Αγχωτικό διπλό για την ΑΕΚ