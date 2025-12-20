Το πανόραμα της GBL: Κράτησαν τις έδρες τους Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης - Αγχωτικό διπλό για την ΑΕΚ

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκαν κόντρα σε Πανιώνιο και Παναθηναϊκό, παραμένοντα ψηλά στη βαθμολογία, η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες με δύσκολο διπλό μέσα στη Μύκονο, ενώ ο Άρης σκαρφάλωσε κι άλλο στη βαθμολογία με τη νίκη του στην παράταση επί του Περιστερίου.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής
Σάββατο 20/12
Μύκονος Betsson - ΑΕΚ 76-77
ΠΑΟΚ - Πανιώνιος 106-88
Παναθηναϊκός AKTOR - Ηρακλής 97-82
Άρης Betsson - Περιστέρι Betsson 81-76
Κυριακή 21/12
13:00 Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου
16:00 Καρδίτσα - Μαρούσι
Η βαθμολογία
- Ολυμπιακός 20β | 10-0
- Παναθηναϊκός AKTOR 19β | 9-1
- ΠΑΟΚ 18β | 8-2
- ΑΕΚ 16β | 5-5
- Άρης Betsson 15β | 5-5
- Περιστέρι Betsson 15β | 5-5
- Προμηθέας Πάτρας 15β | 5-5
- Μύκονος Betsson 14β | 4-6
- Ηρακλής 14β | 4-6
- Πανιώνιος 12β | 1-10
- Καρδίτσα 12β | 3-6
- Μαρούσι 11β | 2-7
- Κολοσσός Ρόδου 11β | 2-7
Η επόμενη αγωνιστική (12η)
Σάββατο 27/12
16:00 ΑΕΚ - Άρης
16:00 Κολοσσός - Μύκονος
18:15 Ηρακλής - Πανιώνιος
18:30 Μαρούσι - Πανιώνιος
Κυριακή 28/12
13:00 Καρδίτσα - ΠΑΟΚ
16:00 Περιστέρι - Προμηθέας