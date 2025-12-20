Λούκιτς: «Όταν χάνεις ελεύθερα λέι-απ, πρέπει να είσαι μάγος για να κερδίσεις τον Παναθηναϊκό»

Μετά την ήττα του Ηρκαλή κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR, ο Ζόραν Λούκιτς τόνισε την έλλειψη συγκέντρωσης των παικτών του, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Αρχικά, συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Άξιζε τη νίκη. Προσπαθήσαμε να είμαστε καλός αντίπαλος. Δυστυχώς, στο δεύτερο ημίχρονο χάσαμε τη συγκέντρωσή μας. Είχαμε 4 φορές την ευκαιρία να κάνουμε τακτικό φάουλ και χάσαμε 3 εύκολα λέι-απ. Όταν παίζεις κόντρα στον Παναθηναϊκό και τα χάνεις αυτά, πρέπει να είσαι μάγος για να κερδίσεις. Συγχαρητήρια σε αυτούς, έχουν δύο μεγάλες νίκες στην Ευρωλίγκα. Προσπαθήσαμε να παλέψουμε αλλά η έλλειψη πειθαρχίας μας στοίχησε. Δεν μπορώ να είμαι νευριασμένος στους παίκτες μου, είναι ομάδα της Ευρωλίγκας που θέλει να είναι στο Φάιναλ-Φορ. Για να είμαστε δύσκολος αντίπαλος πρέπει να έχουμε πειθαρχεία, ειδικά στις λεπτομέρειες. Όλα στο μπάσκετ είναι στις λεπτομέρειες. Χάσαμε την συγκέντρωσή μας στο δεύτερο ημίχρονο αλλά δεν είμαι νευριασμένος. Πρέπει να μάθουμε κάτι από αυτό το ματς γιατί έρχονται δύσκολα παιχνίδια.

Το θετικό ήταν στο πρώτο ημίχρονο που ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι στις λεπτομέρειες. Προσπαθήσαμε με κάποιους παίκτες που ίσως ο Παναθηναϊκός δεν περίμενε. Έπαιξαν σωστά. Είναι σημαντικό γιατί στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν στο μπόνους και δεν κάναμε φάουλ ενώ μπορούσαμε. Είναι σπουδαία ομάδα, τρομερή ατμόσφαιρα. Με τον κόσμο μας ίσως να ήταν δύσκολο στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά πρέπει να το αξίζεις αυτό. Στο δεύτερο ημίχρονο χάσαμε τη συγκέντρωση στις κρίσιμες στιγμές. Χάσαμε 3 λέι-απς, ακόμα και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού δε το περίμεναν. Δεν είναι εύκολο να παίζεις κόντρα στον Παναθηναϊκό και να τα χάνεις αυτά».