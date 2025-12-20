Ο Νουά «καθάρισε» για τον Άρη Betsson, δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του με 81-76 στην παράταση επί του Περιστερίου Betsson, πραγματοποιώντας την καλύτερή του εμφάνιση με τα «κιτρινόμαυρα».

Αγχωτικό παιχνίδι στο κατάμεστο Παλέ, με τον Άρη να εξασφαλίζει τη νίκη χάρη στο τρομερό παιχνίδι του Αμίν Νουά, ο οποίος πέτυχε το μεγάλο τρίποντο στην τελευταία επίθεση, φτάνοντας έτσι τους 27 πόντους με εκπληκτικά ποσοστά (3/4 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 6/7 βολές). Ο Άρης ανέβηκε στο 5-5, πιάνοντας στο ίδιο ρεκόρ το Περιστέρι, που στα τελευταία λεπτά είχε την ευκαιρία να «κλέψει» το παιχνίδι.

Ακόμα, για τον Άρη ο Μπράις Τζόουνς είχε 14 πόντους, 6 ριμπάουντ, αλλά και 7 λάθη , εκ των οποίων πολλά σημαντικά στα τελευταία 15’ του αγώνα. Στους 13 πόντους και στις 7 ασίστ ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, ενώ για το Περιστέρι, που σούταρε 10/19 βολές, πρώτος σκόρερ ήταν ο Σι Τζέι Χάρις με 13 πόντους. Νταμπλ-νταμπλ πέτυχαν οι Δημήτρης Κακλαμανάκης (10π., 10ριμπ.) και Τζέικομπ Βαν Τούμπεργκεν (10π., 15ριμπ.).

Στην επόμενη αγωνιστική (12η) ο Άρης αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ΑΕΚ (27/12, 16:00), ενώ το Περιστέρι υποδέχεται τον Προμηθέα (28/12, 16:00).

Εναλλαγές στο προβάδισμα και πάντα κοντά οι δύο ομάδες

Εκμεταλλευόμενος την αστοχία των φιλοξενούμενων στην αρχή (0/4 σουτ) ο Άρης βρέθηκε στο 5-0, όμως ο Βαν Τούμπεργκεν δήλωσε παρών και με 7 προσωπικούς πόντους έφερε το ματς στα ίσια (7-7). Ακολούθησαν δύο τρίποντα του Γιάνκοβιτς για το 9-13, με το Περιστέρι να βρίσκει ρυθμό και να κυριαρχεί στα ριμπάουντ (4-13). Ο Κακλαμανάκης έκανε το 12-18, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς έψαχνε την κατάλληλη πεντάδα κάνοντας διαρκώς αλλαγές και ο Μήτρου-Λονγκ σημάδεψε το 16-20 του πρώτου δεκαλέπτου με buzzer-beater σουτ.

Το Περιστέρι έμεινε μπροστά στο σκορ με τον Χάρις (20-23), όμως ο Άρης με τρία σερί τρίποντα από Νουά (2) και Μήτρου-Λονγκ προσπέρασε και με ακόμα ένα καλάθι του Χάρελ έκανε το 31-28. Το Περιστέρι, παρότι έχανε τις βολές του (3/8), έμενε κοντά (34-32), ο Καρντένας απάντησε στο τρίποντο του Άντζουσιτς (37-35) και ο Σέρβος γκαρντ με βολές έγραψε το 39-35 του πρώτου ημιχρόνου.

Στο +10 ο Άρης, αλλά επέστρεψε το Περιστέρι για την παράταση

Με τρίποντο ο Άντζουσιτς έδωσε ώθηση στον Άρη (42-39), ενώ ο Βασίλης Ξανθόπουλος είδε τους Γιάνκοβιτς και Πέιν να φορτώνονται με τρίτο προσωπικό φάουλ. Οι κιτρινόμαυροι άρχισαν να βρίσκουν ρυθμό και με τους Νουά και Άντζουσιτς έγραψαν το +10 (50-40), αλλά εκεί το Περιστέρι αντέδρασε και με σερί 0-6 και σκορ στη ρακέτα μείωσε σε 50-46. Ο Άρης επιχείρησε να ξεμακρύνει με τρίποντο του Νουά (55-48) και επανέφερε τη διψήφια διαφορά με γκολ-φάουλ του Ίνοκ για το 58-48, προτού ο Κακλαμανάκης κάνει το 58-50 της τρίτης περιόδου.

Για περισσότερο από τρία λεπτά οι δύο ομάδες είχαν επιδοθεί σε σειρά λαθών και κακών επιθέσεων, όμως το Περιστέρι κατάφερε να επανέλθει. Δύο τρίποντα από Αμπερκρόμπι και Νίκολς, τρία λάθη του Τζόουνς και ένα λέι απ του Χάρις έφεραν ξανά την απόλυτη ισορροπία (60-60) στο 35’. Ο Νουά έβαλε έξι διαδοχικούς πόντους για το 66-62, οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν με τον Νίκολς και τον Χάρις (68-68) και ο πρώτος απέτυχε να βάλει μπροστά την ομάδα του στα 44’’ πριν το φινάλε. Στην επίθεση του Άρη ο Κουλμπόκα έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο από τη γωνία, ο Νίκολς απάντησε στα 19’’ και στην τελευταία επίθεση ο Τζόουνς έκανε κατάχρηση τρίπλας και αστόχησε από 10+ μέτρα, με το ματς να οδηγείται στην παράταση (71-71).

«Μίλησε» ο Νουά στο τέλος

Εκεί, ο Αμπερκρόμπι έβαλε μπροστά την ομάδα του για πρώτη φορά στο δεύτερο μέρος (71-73), όμως ο Άρης επανήλθε. Ο Τζόουνς έβαλε 4 πόντους, ο Κουλμπόκα το τρίπoντο για το 78-73 στο 43’, όμως ο Νίκολς έφερε ξανά το Περιστέρι σε απόσταση καλαθιού με το 78-76 στα 33’’ για το τέλος. Και εκεί μίλησε ο κορυφαίος του Άρη, ο Νουά που με τρίποντο καθάρισε το παιχνίδι με το 81-76, που ήταν και το τελικό σκορ.

Τα δεκάλεπτα: 16-20, 39-35, 58-50, 71-71 (κ.δ.)

Η παράταση: 81-76

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