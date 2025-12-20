Μπέβερλι: «Έλεγαν ότι ο ΠΑΟΚ είναι η κατάλληλη ομάδα για μένα και το κατάλαβα μόλις ήρθα» (vids)

«Ο ΠΑΟΚ είναι η κατάλληλη ομάδα για σένα» έλεγαν στον Πατ Μπέβερλι πριν «πατήσει» Θεσσαλονίκη, με τον Αμερικάνο να το επιβεβαιώνει στις πρώτες του δηλώσεις.

Τι καλύτερο από το να συνδυάσεις το ντεμπούτο σου στην Ελλάδα με νίκη και μάλιστα με 100άρα. Ο Πατ Μπέβερλι πήρε «γεύση» ΠΑΟΚ κόντρα στον Πανιώνιο (106-88) και γνώρισε την αποθέωση.

Στις πρώτες του «ασπρόμαυρες» δηλώσεις, φάνηκε εντυπωσιασμένος από το μαχητικό πνεύμα του Δικεφάλου, ενώ, όπως δήλωσε, «Είμαι και εγώ ένας μαχητής, οπότε ήρθα στο τέλειο μέρος».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Κάνοντας ένα σχόλιο για τον αγώνα: «Πολύ χαρούμενος για τη νίκη πολύ σημαντική νίκη. Είχα ακούσει πολλά για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Πρώτη φορά τους συνάντησα. Έκαναν πολύ θόρυβο και αυτό μας βοήθησε. Κάναμε μία πολύ καλή εμφάνιση. Οι δύο ψηλοί βοήθησαν πολύ και πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι από τη νίκη».

Για το αν είναι ένας οιωνός το ντεμπούτο ενόψει συνέχειας: «Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα. Πολύ αξιόλογη ομάδα ο Πανιώνιος. Μία ομάδα με ταλέντο στους παίκτες που είναι αξιόλογοι. Είμαστε ευχαριστημένοι. Έχουμε μία εβδομάδα να ξεκουραστούμε, να περάσουμε όμορφα τα Χριστούγεννα και να προετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι».

Για τις πρώτες εντυπώσεις: «Πριν βρεθώ εδώ είδα αρκετά παιχνίδια του ΠΑΟΚ για να δω που έρχομαι. Πήγαμε στην Πορτογαλία και χωρίς προετοιμασία σήμερα κερδίσαμε. Ξέρω τον Ζντοβτς, με προπονούσε πολλά χρόνια πριν, ο κόουτς πρέπει να ζοριστεί να μας ενσωματώσει αλλά πιστεύω θα τα καταφέρει. Η ομάδα έχει τρομερό χαρακτήρα. Μία ομάδα μαχητών. Στο λίγο διάστημα που είμαι εδώ, όλοι έχουν μία τρομερή ατμόσφαιρα και μαχητικό πνεύμα. Από τη στιγμή που γεννήθηκα είμαι μαχητής και είναι το κατάλληλο περιβάλλον για μένα».

Για το αν έπαιξε ρόλο ο Ζντοβτς που ήρθε: «Έπαιξαν πολλοί παράγοντες ρόλο. Ξέρω τον Ζντοβτς αλλά και τον Νίκο (σ.σ. Μπουντούρη). Μιλώντας με αρκετούς που έχουν παίξει στην Ελλάδα, μου είπαν αν υπάρχει μία ομάδα που ταιριάζει τέλεια σε σένα είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν καταλάβαινα τι έλεγαν μέχρι σήμερα που το συμπέρανα».

Για το πότε να τον περιμένουμε στο 100%: «Σήμερα ήμουν στο +20 αλλά κάτι θα δείτε παραπάνω στη συνέχεια. Κερδίσαμε και σχεδόν 20 πόντους οπότε πρέπει να είμαστε χαρούμενοι».