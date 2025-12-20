Έξαλλος ο Σάκοτα: «Δεν έχω ξαναδεί ομάδα με 4 ψηλούς και να έχουν μαζί 16 φάουλ»

Έντονα ήταν τα παράπονα του Ντράγκαν Σάκοτα για τη διαιτησία μετά τη νίκη της ΑΕΚ κόντρα στη Μύκονο Betsson.

Η ΑΕΚ αναμετρήθηκε με τη Μύκονο Betsson και κατάφερε να επικρατήσει στο... θρίλερ με 77-76.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Ντράγκαν Σάκοτα προχώρησε σε δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ και ήταν έξαλλος για τη διαιτησία. Μάλιστα, ανέφερε πως δεν έχει ξαναδεί τέσσερις ψηλούς να έχουν μαζί 16 φάουλ.

Σημειώνεται πως οι Σκορδίλης και Σίλβα αποβλήθηκαν με πέντε φάουλ, ενώ ο Γκρέι είχε τέσσερα φάουλ.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Κρατάμε μόνο το αποτέλεσμα, θέλαμε τη νίκη έστω και με 1 πόντο, αν και στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί. Δεν έχω ξαναδεί αυτό με τα φάουλ σήμερα, δεν έχω δει ομάδα να έχει 4 ψηλούς και μαζί να μετρούν 16 φάουλ».