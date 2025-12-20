Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN GREEK BASKETBALL LEAGUE Ο Μπέβερλι χάρισε μια αξέχαστη στιγμή σε έναν μικρό φίλο της ομάδας του (vids) 20-12-2025 17:53 SDNA Newsroom Μπάσκετ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ Πανιώνιος ΠΡΟΣΩΠΑ Πάτρικ Μπέβερλι 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Πάτρικ Μπέβερλι χάρισε ένα (ακόμα) highlight για τον ΠΑΟΚ κόντρα στον Πανιώνιο (106-88), χαρίζοντας τη μπάλα του αγώνα σε έναν μικρό θεατή. Δείτε τη φάση: Πιο εκθαμβωτική από ποτέ: Τα εντυπωσιακά καρέ της Κατερίνας Παναγιωτοπούλου από τα Mad Video Music Awards dailymedia.gr «Μπορεί να μην τον είχα γνωρίσει ποτέ»: Η αποκάλυψη της Φουρέιρα για τη συνάντησή της με τον Μποτία… λόγω Παναθηναϊκού dailymedia.gr Αιφνιδιάζει και τους δικούς του: Αυτή είναι η ημερομηνία των εκλογών που επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης instanews.gr Ξεκάθαρο μετά το πρώτο φιλικό: Τέτοιον παίκτη δεν είχε ο Παναθηναϊκός menshouse.gr Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: Εκκωφαντική πτώση λόγω Σαμαρά instanews.gr Παίζει με τις γνώσεις σου και τον χρόνο: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το κουίζ παίρνεις master στη γεωγραφία menshouse.gr Δεν μεγαλοπιάνεται, δεν ανεβάζει τιμές: Το νησί με τη φουλ ελληνική πελατεία είναι η νο1 ιδέα για διακοπές φέτος menshouse.gr Θηρίο με ατελείωτες δυνάμεις: Το τέλειο αριστερό μπακ για overlaps είναι σταθερά η νο1 επιλογή του Νίστρουπ menshouse.gr Ο Μπέβερλι χάρισε μια αξέχαστη στιγμή σε έναν μικρό φίλο της ομάδας του (vids) SHARE