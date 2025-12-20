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Ο Μπέβερλι χάρισε μια αξέχαστη στιγμή σε έναν μικρό φίλο της ομάδας του (vids)

Μπάσκετ
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Ο Πάτρικ Μπέβερλι χάρισε ένα (ακόμα) highlight για τον ΠΑΟΚ κόντρα στον Πανιώνιο (106-88), χαρίζοντας τη μπάλα του αγώνα σε έναν μικρό θεατή.

Δείτε τη φάση:

 

Ο Μπέβερλι χάρισε μια αξέχαστη στιγμή σε έναν μικρό φίλο της ομάδας του (vids)