Stoiximan GBL: Φιλοξενεί στο ΣΕΦ τον Κολοσσό Ρόδου ο Ολυμπιακός

Η 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (21/12) με δύο παιχνίδια.

Την Κυριακή (21/12) ολοκληρώνεται η 11η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο ΣΕΦ τον Κολοσσό Ρόδου (13:00), με τον αγώνα να μεταδίδεται από το ΕΡΤ2 Σπορ. Η διαιτητική τριάδα θα αποτελείται από τους Συμεωνίδη-Χριστινάκη-Αθανασιάδη.

Ακόμη, στις 16:00 η Καρδίτσα θα αντιμετωπίσει στο «Γιάννης Μπουρούσης» το Μαρούσι. Και αυτή η αναμέτρηση θα προβληθεί στο ΕΡΤ2 Σπορ, ενώ θα σφυρίξουν οι Τσαρούχα-Σκανδαλάκης-Ζιώγας.

13:00 Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου

16:00 Καρδίτσα - Μαρούσι