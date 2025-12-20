Λέικερς: Τρεις εκτός κόντρα στους Κλίπερς και ένας αμφίβολος

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμένεται να είναι χωρίς τρεις σημαντικούς παίκτες κόντρα στους Κλίπερς, ενώ ακόμη ένας είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν μπροστά τους το μεγάλο ντέρμπι με τους Λος Άντζελες Κλίπερς (21/12, 05:30). Φυσικά, οι «Λιμνάνθρωποι» θέλουν τη νίκη και για να συνεχίσουν το σερί τους αλλά και για ψυχολογικούς λόγους. Ωστόσο, μόνο εύκολο δε θα είναι το παιχνίδι με τρεις κομβικές απουσίες.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση των Λέικερς, οι Όστιν Ριβς, ΝτεΆντρε Έιτον και Γκέιμπ Βίνσεντ θα χάσουν το παιχνίδι. Την ίδια ώρα, αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Ρούι Χατσιμούρα. Επίσης, ο Τζέι Τζέι Ρέντικ δε θα έχει στη διάθεσή του ούτε τον Μπρόνι Τζέιμς.