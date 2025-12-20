Λέικερς: Τρεις εκτός κόντρα στους Κλίπερς και ένας αμφίβολος

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν μπροστά τους το μεγάλο ντέρμπι με τους Λος Άντζελες Κλίπερς (21/12, 05:30). Φυσικά, οι «Λιμνάνθρωποι» θέλουν τη νίκη και για να συνεχίσουν το σερί τους αλλά και για ψυχολογικούς λόγους. Ωστόσο, μόνο εύκολο δε θα είναι το παιχνίδι με τρεις κομβικές απουσίες.
Όπως αναφέρει η ενημέρωση των Λέικερς, οι Όστιν Ριβς, ΝτεΆντρε Έιτον και Γκέιμπ Βίνσεντ θα χάσουν το παιχνίδι. Την ίδια ώρα, αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Ρούι Χατσιμούρα. Επίσης, ο Τζέι Τζέι Ρέντικ δε θα έχει στη διάθεσή του ούτε τον Μπρόνι Τζέιμς.