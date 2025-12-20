Πήραν τις θέσεις τους στο «T-Center» οι οπαδοί του Ηρακλή (pics)

Οι οπαδοί του Ηρακλή πήραν τις θέσεις τους στο «T-Center» για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, σε ένα ματς που γράφει ιστορία στον ελληνικό αθλητισμό.

Περίπου 300 φίλοι του Γηραιού βρίσκονται ήδη στις εξέδρες του «Τ-Center», σε ένα ιστορικό παιχνίδι που μετά από χρόνια θα υπάρχουν σε ματς της Stoiximan Greek Basketball League οπαδοί και των δύο ομάδων, δίνοντας ένα ηχηρό μήνυμα προς την Πολιτεία σχετικά με τις μετακινήσεις των φιλάθλων.

Οι οργανωμένοι του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή ήρθαν σε συμφωνία και μετά την αναμέτρηση στην Α1 Γυναικών την περασμένη σεζόν στο Ιβανώφειο, όπου βρέθηκαν φίλοι του «τριφυλλιού», αυτή τη φορά οι οπαδοί του Γηραιού δίνουν το «παρών» στο «T-Center» για την Stoiximan GBL.

Αξίζει φυσικά να σημειωθεί πως πρόκειται για μία ιστορική στιγμή, αφού μετά από χρόνια οπαδοί και των δύο ομάδων βρίσκονται οργανωμένα στο ίδιο γήπεδο σε παιχνίδι μπάσκετ της μεγάλης κατηγορίας, στέλνοντας ένα βροντερό μήνυμα προς την Πολιτεία.