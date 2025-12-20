Ποιος άλλος; MVP της 17ης αγωνιστικής ο Πάντερ!

Ο Κέβιν Πάντερ φυσικά αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 17ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Αμερικανός άσος έκανε όργια στη νίκη της Μπαρτσελόνα κόντρα στην Μπασκόνια στην τρίτη παράταση, έχοντας 43 πόντους (12/19 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 7/7 βολές), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 4 κερδισμένα φάουλ, ενώ υπέπεσε σε 1 λάθος, 1 φάουλ και δέχθηκε 1 κόψιμο.

Έτσι η σούμα έγραψε 40 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, με τον Πάντερ να είναι MVP της 17ης στροφής της Euroleague χάρη στη διαστημική του απόδοση απέναντι στην Μπασκόνια.



Αξίζει να σημειωθεί ότι, χάρη στους 43 πόντους που σημείωσε κόντρα στην Μπασκόνια, ο Πάντερ έγινε μόλις ο ένατος παίκτης στον 21ο αιώνα που πετυχαίνει περισσότερους από 40 πόντους σε αγώνα της Euroleague.