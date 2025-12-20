Ποιος άλλος; MVP της 17ης αγωνιστικής ο Πάντερ!

Ο Αμερικανός άσος έκανε όργια στη νίκη της Μπαρτσελόνα κόντρα στην Μπασκόνια στην τρίτη παράταση, έχοντας 43 πόντους (12/19 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 7/7 βολές), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 4 κερδισμένα φάουλ, ενώ υπέπεσε σε 1 λάθος, 1 φάουλ και δέχθηκε 1 κόψιμο.
Έτσι η σούμα έγραψε 40 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, με τον Πάντερ να είναι MVP της 17ης στροφής της Euroleague χάρη στη διαστημική του απόδοση απέναντι στην Μπασκόνια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, χάρη στους 43 πόντους που σημείωσε κόντρα στην Μπασκόνια, ο Πάντερ έγινε μόλις ο ένατος παίκτης στον 21ο αιώνα που πετυχαίνει περισσότερους από 40 πόντους σε αγώνα της Euroleague.
Career-high type of night & MVP of the Round 17 honors! 🤩— EuroLeague (@EuroLeague) December 20, 2025
What a game by @KPJunior_
MVP of the Round | #EveryGameMatters pic.twitter.com/hTUwtTtXjw