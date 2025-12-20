Ιδιοκτήτης Χάποελ: «Ο Παναθηναϊκός ενήργησε άμεσα στο περιστατικό»

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, αναφέρθηκε στο περιστατικό στο "Telekom Center", το οποίο οδήγησε στον δια βίου αποκλεισμό ενός κατόχου διαρκείας του «τριφυλλιού».

Στην ανάπαυλα του ημιχρόνου του αγώνα Παναθηναϊκός Aktor - Φενέρμπαχτσε κάποιος φίλαθλος απώθησε και εξύβρισε τον ιδιοκτήτη της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη.

Η «πράσινη» διοίκηση τον εντόπισε άμεσα και προχώρησε στην αφαίρεση του εισιτηρίου διαρκείας του, αλλά και στη δια βίου απαγόρευση εισόδου του στο γήπεδο. Το «τριφύλλι» ξεκαθάρισε πως φαινόμενα βίαιης και ρατσιστικής συμπεριφοράς δεν έχουν θέση στο "T-Center" και το συμβάν έληξε εκεί.

Ο Γιανάι, λοιπόν, μίλησε για το εν λόγω περιστατικό και εξήγησε πως οι «πράσινοι» ενήργησαν άμεσα και «έσβησαν» τη... φωτιά.

«Πολλοί μου είπαν να βγάλω την κιπά και το κασκόλ. Εγώ είπα ότι αυτός είμαι, θα τα κρατήσω και ας με “ανταγωνιστούν”. Το συμβάν ήταν πραγματικά ασυνήθιστο. Ένα από τα άτομα που κάθονταν κοντά στον αγωνιστικό χώρο είπε μερικές κουβέντες. Δεν απάντησα και αφού τον προσπέρασα ήρθε και με έσπρωξε. Ένα σπρώξιμο που ήταν ξεκάθαρα για να με ρίξει κάτω. Όμως, πρόσφατα άρχισα Pilates, οπότε κατάφερα να κρατηθώ και όλα ήταν εντάξει. Δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε, γύρισα προς το μέρος του και τότε μου είπε: “Προχώρα, γαμ…νε Εβραία”, και έδειξε την κιπά», ανέφερε για το περιστατικό και συνέχισε λέγοντας:

«Ο πρόεδρός τους έφτασε αμέσως και μετά ο διευθύνων σύμβουλος. Ενήργησαν άμεσα και πολύ γρήγορα και του αφαίρεσαν τη συνδρομή. Όχι μόνο του αφαιρέθηκε το διαρκείας, αλλά του επιβλήθηκε και ισόβια απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο. Κάλεσαν την αστυνομία, κατέθεσαν μήνυση. Η αστυνομία τον εντόπισε και τον απομάκρυνε».