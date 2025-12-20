Έκλεισε την 9η ξένη του ο Αθηναϊκός: Πήρε την Ανίγκουε

Την 9η ξένη του για τη φετινή σεζόν έκλεισε ο Αθηναϊκός που πατάει γκάζι μεταγραφικά με άμεσο στόχο το ματς τίτλου με τον Παναθηναϊκό (03/01) στη Λεωφόρο και φυσικά το Eurocup.

Η ομάδα που ηγείται διοικητικά ο Νίκος Χαρδαλιάς υπέγραψε την Βρετανίδα Κρίστιν Ανίγκουε. Αυτή θα είναι η 9η ξένη μέχρι αυτή τη στιγμή, εκ των οποίων οι δύο έχουν αντικατασταθεί.

Ο Αθηναϊκός πάτησε το... μεταγραφικό γκάζι, έχοντας στο μυαλό του τόσο το ματς τίτλου με το «τριφύλλι» στη Λεωφόρο, όσο και τη συνέχεια των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων στο Eurocup.

Η 28χρονη Ανίγκουε αγωνίζεται στις θέσεις «4» και «5». Πρόκειται για μια παίκτρια που είχε αρκετά χρόνια παρουσίας στο WNBA, ενώ τη σεζόν 2023-2024 αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας, έχοντας 13 πόντους, 6,9 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ ανά αγώνα.

Στη συνέχεια πέρασε από την Τουρκία και πλέον ετοιμάζεται για το πρώτο ελληνικό κεφάλαιο της καριέρας της.

Σε ατομικό επίπεδο, η σπουδαιότερη διάκρισή της ήταν η ανάδειξή της σε κορυφαία αμυντικό του κολεγιακού πρωταθλήματος το 2019, όταν αγωνιζόταν στο California. Επί της ουσίας, το παραπάνω βραβείο και η παρουσία της στο κολέγιο ήταν τα στοιχεία που την είχαν φέρει σε υψηλή θέση του WNBA Draft το 2019 (9ο pick).