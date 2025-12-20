Φουρνιέ: «Ήταν δύσκολα τελευταία...» (vid)

Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Βιλερμπάν, τη δύσκολη περίοδο που πέρασαν οι Πειραιώτες, αλλά και τους Κώστα Παπανικολάου και Μόντε Μόρις.

Αναλυτικά δήλωσε Φουρνιέ στο Amerikanos24tv:

Για το ποιο ήταν το «κλειδί» που τους έφερε τη νίκη:«Υπήρχαν πολλά κλειδιά. Νομίζω ότι συνολικά θέλαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι με κάθε κόστος. H Βιλερμπάν είναι στην τελευταία θέση της κατάταξης, αλλά παίζει καλύτερα από το ρεκόρ της. Γι’ αυτό θέλαμε να επικεντρωθούμε στην άμυνα και να δείξουμε μια καλύτερη εικόνα, να είμαστε μαζί, να παλέψουμε και να μην έχει σημασία τι συμβαίνει στο παιχνίδι, απλά πάντα, να βρούμε έναν τρόπο να έχουμε θετική επίδραση».

Για το πώς αισθάνεται όταν οι φίλαθλοι φωνάζουν το όνομα του: «Είναι πάντα μια καταπληκτική αίσθηση. Εκτιμούμε πραγματικά την υποστήριξη του κόσμου. Ξέρω, ήταν δύσκολα τελευταία. Tους χρειαζόμαστε τώρα περισσότερο από ποτέ. Ξέρω ότι θα έρθουν».

Για τον Κώστα Παπανικολάου: «Ο "Παπ" είναι ένας σπουδαίος ηγέτης, πρώτα απ’ όλα. Είναι ένας θρύλος του συλλόγου. Πιθανότατα θα αποσυρθεί η φανέλα του

εδώ. Η φωνή του έχει σοβαρή επίδραση στους παίκτες στα αποδυτήρια. Και στο γήπεδο, είναι απλά ένας τέλειος συμπαίκτης. Πάντα κάνει το σωστό παιχνίδι. Παλεύει αμυντικά. Βάζει τα σουτ, είναι χαρά να παίζεις μαζί του».

Για τον Μόντε Μόρις: «Νομίζω ότι θα παίξει την Κυριακή. Θα είμαι ειλικρινής. Προπονηθήκαμε μαζί του μόνο μία φορά, τον ξέρω από το ΝΒΑ, ήταν ένας εξαιρετικός αναπληρωματικός πλέι μέικερ για τους Νάγκετς. Αλλά, νομίζω ότι είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι και περιμένουμε να δούμε πώς θα μας βοηθήσει. Συνολικά, νομίζω ότι το γεγονός ότι είναι επιθετικός, κάνει τις σωστές κινήσεις και είναι σταθερός και θα μας βοηθήσει και στο σουτ».