Η ματσάρα της Βαρκελώνης «έγραψε» νέα ρεκόρ στην Euroleague

Η Μπαρτσελόνα «λύγισε» τη Μπασκόνια στην 3η παράταση (134-124) με τη... ματσάρα της χρονιάς να «γράφει» ουκ ολίγα ρεκόρ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η «Μπάρτσα» με μια μεγάλη επιστροφή μπόρεσε να «λυγίσει» τους Βάσκους και να πάρει μια σπουδαία νίκη, που την ανέβασε στην κορυφή της Euroleague.

Φυσικά, το παιχνίδι των 55' στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» συνδυάστηκε με ορισμένα ιστορικά ρεκόρ για τη διοργάνωση.

Πάμε, λοιπόν, να τα δούμε αναλυτικά...