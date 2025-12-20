Η ματσάρα της Βαρκελώνης «έγραψε» νέα ρεκόρ στην Euroleague

Η «Μπάρτσα» με μια μεγάλη επιστροφή μπόρεσε να «λυγίσει» τους Βάσκους και να πάρει μια σπουδαία νίκη, που την ανέβασε στην κορυφή της Euroleague.
Φυσικά, το παιχνίδι των 55' στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» συνδυάστηκε με ορισμένα ιστορικά ρεκόρ για τη διοργάνωση.
Πάμε, λοιπόν, να τα δούμε αναλυτικά...
- Ρεκόρ πόντων από μία ομάδα σε ένα παιχνίδι EuroLeague: Η Μπαρτσελόνα σημείωσε 134 πόντους, τους περισσότερους που έχουν μπει ποτέ σε έναν αγώνα EuroLeague, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 130 της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Εφές.
- Ρεκόρ συνολικών πόντων σε αγώνα EuroLeague: Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια πέτυχαν συνολικά 258 πόντους, το υψηλότερο άθροισμα στην ιστορία της διοργάνωσης, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 256 πόντων (Ρεάλ Μαδρίτης – Αναντολού Εφές στην 4η παράταση).
- Ιστορική επίδοση σκοραρίσματος παίκτη (Μπαρτσελόνα): Ο Κέβιν Πάντερ έβαλε 43 πόντους, «γράφοντας» την κορυφαία επίδοση από παίκτη της Μπαρτσελόνα σε έναν αγώνα EuroLeague.
- 4η καλύτερη επίδοση σκοραρίσματος στην ιστορία της EuroLeague: Οι 43π. του Πάντερ αποτελούν επίσης την 4η υψηλότερη ατομική επίδοση σκοραρίσματος στην ιστορία της EuroLeague, μετά τους 50π. του Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις, τους 49π. του Σέιν Λάρκιν και τους 45π. του Σάσα Βεζένκοφ.