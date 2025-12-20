Λάσο: «Πρέπει να καταλάβουμε πως δεν γίνεται να... αγοράσουμε χρόνο»

Ο Πάμπλο Λάσο μίλησε για την εντός έδρας ήττα της Αναντολού Εφές από τη Ντουμπάι και τόνισε πως άπαντες στην Κωνσταντινούπολη πρέπει να καταλάβουν ότι η ομάδα του δεν γίνεται να... αγοράσει χρόνο.

Ο έμπειρος head coach ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο την πορεία του στην Euroleague με την Εφές (άνετο διπλό στο Κάουνας επί της Ζαλγκίρις). Όμως, το εντός έδρας ευρωπαϊκό ντεμπούτο του συνδυάστηκε με ήττα από τη Ντουμπάι.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης ο κόουτς Λάσο ανέφερε: «Υπάρχουν δύο τρόποι να δει κανείς αυτό το παιχνίδι. Είχαμε το τελευταίο σουτ και θα πανηγυρίζαμε αν έμπαινε. Όμως, ως προπονητής, θεωρώ ότι κάναμε πολλά λάθη μέσα στο ματς που μας κόστισαν. Κατανοούμε ότι το πρόγραμμα είναι πολύ απαιτητικό. Για παράδειγμα, η Ντουμπάι ήταν στην Κωνσταντινούπολη πριν από εμάς. Μπορέσαμε να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί για τρία δεκάλεπτα, αλλά στο τέταρτο δεν καταφέραμε να “κλείσουμε” το παιχνίδι. Σίγουρα, πρέπει να... αποκαταστήσουμε τους παίκτες μας. Ωστόσο, πρέπει, επίσης, να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να... αγοράσουμε χρόνο. Θα περάσουμε δύσκολες στιγμές και αυτό θα πάρει χρόνο», για να συνεχίσει αναλύοντας τα λάθη της ομάδας του και να δηλώσει:

«Ντριμπλάραμε πολύ τη μπάλα πέναντι στην άμυνά τους. Πρέπει να έχουμε καλύτερη κυκλοφορία στην επίθεσή μας. Και αμυντικά, ακόμα κι όταν είχαμε καλές καταστάσεις, τους δώσαμε πάρα πολλές δεύτερες ευκαιρίες. Χρειάζεται χρόνος για να καταλάβουμε ότι για να είσαι ομάδα που κερδίζει οι λεπτομέρειες πρέπει να είναι καλύτερες. Βρισκόμαστε στην αρχή της διαδικασίας. Χρειαζόμαστε χρόνο και πρέπει να είμαστε αυστηροί με τους εαυτούς μας».