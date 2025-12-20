Μασιούλις: «Να κρατήσουμε το ίδιο μομέντουμ ενόψει Παναθηναϊκού»

Ο head coach της Ζαλγκίρις, Τόμας Μασιούλις, αναφέρθηκε στη νίκη - αντίδραση επί της Παρτιζάν και ξεκαθάρισε πως η ομάδα του οφείλει να κρατήσει το ίδιο μομέντουμ ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό Aktor (23/12).

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης:

Για το «κλειδί» της νίκης: «Η άμυνα. Δεν δώσαμε στην Παρτιζάν τίποτα εύκολο. Είχαμε κάποιους παίκτες που αντιμετώπισαν πρόβλημα με φάουλ, αλλά όλα ήταν υπό έλεγχο».

Για τη νίκη των Λιθουανών: «Κάθε νίκη στην EuroLeague σημαίνει πολλά και θέλουμε να μπούμε στα playoffs, οπότε αυτό με κάνει χαρούμενο. Πιστεύουμε στους εαυτούς μας και παίζουμε εξαιρετικό μπάσκετ, είμαι πολύ ικανοποιημένος και ευχαριστώ τους φιλάθλους μας για τη στήριξή τους. Χαίρομαι που παίξαμε καλά μπροστά τους.

Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον κόσμο και στους παίκτες μου. Ύστερα από από δύο κακά παιχνίδια, παίξαμε εξαιρετικό μπάσκετ και τα καταφέραμε. Η άμυνα ήταν καλή, κάναμε έξυπνα φάουλ και όταν παίζουμε έτσι, θα ακολουθήσει και καλή επίθεση».

Για το μομέντουμ της Ζαλγκίρις: «Κάναμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, ήταν μια ομαδική νίκη. Κυριαρχήσαμε από την αρχή μέχρι το τέλος και πραγματικά απολαύσαμε το ματς. Χαίρομαι που κάναμε τους φιλάθλους χαρούμενους και πήραμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα μετά την ήττα από την Αναντολού Εφές. Πρέπει να διατηρήσουμε το ίδιο μομέντουμ ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό».