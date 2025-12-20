Ο Κρις Φιντς αποβλήθηκε με διπλή τεχνική ποινή και πήγε να επιτεθεί στον διαιτητή! (vid)

Ο προπονητής των Μινεσότα Τίμπεργουλβς «τρελάθηκε» για φάουλ που δεν δόθηκε στον Άντονι Έντουαρντς και ξέσπασε στους διαιτητές.

Μόλις έξι λεπτά είχαν παιχτεί στην αναμέτρηση των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, όταν ο προπονητής των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Κρις Φιντς διαμαρτυρήθηκε έντονα για φάουλ που έγινε στον Άντονι Έντουαρντς και δεν δόθηκε από τους διαιτητές.

Αρχικά ο Φιντς... μπούκαρε στο παρκέ για να διαμαρτυρηθεί με τους διαιτητές να του ρίχνουν την πρώτη τεχνική ποινή, όμως ο προπονητής των Τίμπεργουλβς συνέχισε να διαμαρτύρεται έντονα και ακολούθησε το δεύτερο «Τ» με αποτέλεσμα να αποβληθεί από το ματς.

Ο Φιντς, μάλιστα κινήθηκε απειλητικά προς τον έναν διαιτητή και οι συνεργάτες του τον συγκράτησαν προτού ξεφύγει τελείως η κατάσταση, με τον έμπειρο προπονητή να αποχωρεί στη συνέχεια για τα αποδυτήρια συνοδευόμενος από έναν συνεργάτη του προκειμένου να ηρεμήσει.