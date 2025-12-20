Ο Κρις Φιντς αποβλήθηκε με διπλή τεχνική ποινή και πήγε να επιτεθεί στον διαιτητή! (vid)

Μόλις έξι λεπτά είχαν παιχτεί στην αναμέτρηση των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, όταν ο προπονητής των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Κρις Φιντς διαμαρτυρήθηκε έντονα για φάουλ που έγινε στον Άντονι Έντουαρντς και δεν δόθηκε από τους διαιτητές.
Αρχικά ο Φιντς... μπούκαρε στο παρκέ για να διαμαρτυρηθεί με τους διαιτητές να του ρίχνουν την πρώτη τεχνική ποινή, όμως ο προπονητής των Τίμπεργουλβς συνέχισε να διαμαρτύρεται έντονα και ακολούθησε το δεύτερο «Τ» με αποτέλεσμα να αποβληθεί από το ματς.
Ο Φιντς, μάλιστα κινήθηκε απειλητικά προς τον έναν διαιτητή και οι συνεργάτες του τον συγκράτησαν προτού ξεφύγει τελείως η κατάσταση, με τον έμπειρο προπονητή να αποχωρεί στη συνέχεια για τα αποδυτήρια συνοδευόμενος από έναν συνεργάτη του προκειμένου να ηρεμήσει.