Μεγάλο διπλό των Μπουλς στην έδρα των Καβαλίερς

Οι Σικάγο Μπουλς έχουν «σφυγμό», πανηγυρίζοντας μεγάλη νίκη στην έδρα των Κλίβελαντ Καβαλίερς με 136-125.

Οι «Ταύροι» που μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα τους την φετινή σεζόν βρέθηκαν σε ελεύθερη πτώση, έχουν ξαναβρεί τα πατήματά τους το τελευταίο διάστημα και έδειξαν τα... δόντια τους σε μια από τις δυσκολότερες έδρες της ανατολικής περιφέρεια.

Οι Μπουλς ήταν κυρίαρχοι στο Κλίβελαντ, επέβαλλαν τον ρυθμό τους απέναντι στους Καβαλίερς και πήραν μια νίκη που τους διατηρεί σε τροχιά εισόδου στο play in tournament έχοντας πλέον ρεκόρ 12-15.

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς με 24 πόντους και 15 ριμπάουντ κυριάρχησε κάτω από τα καλάθια αποτελώντας τον πολυτιμότερο των Μπουλς, με τον Ντάριους Γκάρλαντ να ξεχωρίζει για τους Καβαλίερς έχοντας 35 πόντους και 8 ασίστ.

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