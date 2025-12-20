Περίπατος των Σπερς απέναντι στους Χοκς

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς για δεύτερη συνεχόμενη βραδιά έκαναν επίδειξη δύναμης, διαλύοντας τους Ατλάντα Χοκς με 126-98.

Οι Τεξανοί μετά την ήττα τους στον τελικό του NBA Cup, έβγαλαν αντίδραση και αφού νίκησαν με άνεση τους Ουίζαρντς, ένα 24ωρο μετά έκαναν νέο περίπατο, αυτή τη φορά απέναντι στους Χοκς.

Οι Σπερς πήραν από την αρχή τα ηνία του αγώνα, έκλεισαν το ημίχρονο με διψήφια διαφορά (44-68) και δεν επέτρεψαν σε κανένα σημείο στους Χοκς να μπουν στην διεκδίκηση της νίκης.

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα με 26 πόντους, 12 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Σπερς, ενώ για τους Χοκς ξεχώρισε ξανά ο Τζέιλεν Τζόνσον με 17 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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