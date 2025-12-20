Πήραν... φορά οι Σέλτικς και διέλυσαν τους Χιτ

Σε διαρκή ανοδική πορεία βρίσκονται οι Μπόστον Σέλτικς, που πανηγύρισαν ακόμη μια νίκη, αυτή τη φορά κόντρα στους Μαϊάμι Χιτ με 129-116.

Οι «Κέλτες» αντιμετώπισαν μεγάλη δυσκολία στο πρώτο ημίχρονο, αφού οι Χιτ ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα ισόπαλες με 58-58.

Στο δεύτερο μέρος, όμως οι γηπεδούχοι πάτησαν... γκάζι, σημείωσαν 71 πόντους και έφτασαν με άνεση στη νίκη, που βελτιώνει το ρεκόρ τους στο 16-11, ρίχνοντας τους Χιτ στο 15-13.

Ο Τζέιλεν Μπράουν με 30 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Σέλτικς για ακόμη ένα ματς, με τον Κελέλ Ουέρ να ξεχωρίζει για τους Χιτ έχοντας 24 πόντους, 14 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

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