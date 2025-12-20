Το NBA σκληραίνει την πολιτική του για την καταπολέμηση του παράνομου στοιχηματισμού

Η Λίγκα, μάλιστα αποφάσισε να πάρει αυστηρότερα μέτρα για να καταπολεμηθεί το παράνομο στοίχημα, αφού πλέον οι ομάδες θα είναι υποχρεωμένες να καταβάλουν την ημέρα του αγώνα την λίστα των τραυματιών και να ενημερώνουν για την κατάστασή τους κάθε 15 λεπτά!
Το ΝΒΑ παράλληλα πιέζει τις εταιρείες τυχερών παιχνιδιών για αλλαγές στα στοιχήματα prop που αφορούν μεμονωμένους παίκτες, όπως: Περιορισμός του μέγιστου ποσού που μπορεί να στοιχηματιστεί, περιορισμοί στα under, περιορισμός των παικτών που θα είναι διαθέσιμοι για στοιχηματισμό και εξάλειψη προβληματικών τύπων στοιχημάτων, όπως στοιχήματα σε μια ενέργεια σε ένα μόνο play.
NBA is also pushing gaming companies for changes to prop bets involving individual players, such as:— Shams Charania (@ShamsCharania) December 19, 2025
- limiting maximum amount that can be bet
- limitations on "unders"
- limiting population of players
- eliminating problematic bet types, like bets on an action on a single play https://t.co/fB2lg7g3fv