Το NBA σκληραίνει την πολιτική του για την καταπολέμηση του παράνομου στοιχηματισμού

Το NBA πλήττεται το τελευταίο διάστημα από το σκάνδαλο του παράνομου στοιχηματισμού, με αρκετούς παίκτες και προπονητές να αντιμετωπίζουν κατηγορίες.

Η Λίγκα, μάλιστα αποφάσισε να πάρει αυστηρότερα μέτρα για να καταπολεμηθεί το παράνομο στοίχημα, αφού πλέον οι ομάδες θα είναι υποχρεωμένες να καταβάλουν την ημέρα του αγώνα την λίστα των τραυματιών και να ενημερώνουν για την κατάστασή τους κάθε 15 λεπτά!

Το ΝΒΑ παράλληλα πιέζει τις εταιρείες τυχερών παιχνιδιών για αλλαγές στα στοιχήματα prop που αφορούν μεμονωμένους παίκτες, όπως: Περιορισμός του μέγιστου ποσού που μπορεί να στοιχηματιστεί, περιορισμοί στα under, περιορισμός των παικτών που θα είναι διαθέσιμοι για στοιχηματισμό και εξάλειψη προβληματικών τύπων στοιχημάτων, όπως στοιχήματα σε μια ενέργεια σε ένα μόνο play.