O ξεθεωμένος Πάντερ ρώτησε δημοσιογράφο πόσες παρατάσεις έπαιξαν Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια

Ο Κέβιν Πάντερ μετά την αδιανόητη ματσάρα της Μπαρτσελόνα με την Μπασκόνια, που κρίθηκε στις τρεις παρατάσεις, δεν γνώριζε πόσα έξτρα πεντάλεπτα έπαιξαν οι δύο ομάδες.

Ο Αμερικανός γκαρντ που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας σκοράρει 43 πόντους, μετά το τέλος του αγώνα ήταν εμφανώς καταβεβλημένος και δεν θυμόταν πόσες παρατάσεις έπαιξε.

«Ήταν τριπλή παράταση; Έπρεπε να παλέψουμε και να βγάλουμε τα plays μας», ανέφερε αρχικά στην τοποθέτησή του ο Αμερικανός γκαρντ, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ατομική του εμφάνιση.

«Σίγουρα ήταν μια από τις καλύτερες, θα το έλεγα και εγώ», ανέφερε ο Αμερικανός γκαρντ, που στη συνέχεια αποχώρησε από το flash interview εμφανώς καταβεβλημένος από την υπερπροσπάθεια.