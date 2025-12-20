O ξεθεωμένος Πάντερ ρώτησε δημοσιογράφο πόσες παρατάσεις έπαιξαν Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια

Ο Αμερικανός γκαρντ που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας σκοράρει 43 πόντους, μετά το τέλος του αγώνα ήταν εμφανώς καταβεβλημένος και δεν θυμόταν πόσες παρατάσεις έπαιξε.
«Ήταν τριπλή παράταση; Έπρεπε να παλέψουμε και να βγάλουμε τα plays μας», ανέφερε αρχικά στην τοποθέτησή του ο Αμερικανός γκαρντ, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ατομική του εμφάνιση.
«Σίγουρα ήταν μια από τις καλύτερες, θα το έλεγα και εγώ», ανέφερε ο Αμερικανός γκαρντ, που στη συνέχεια αποχώρησε από το flash interview εμφανώς καταβεβλημένος από την υπερπροσπάθεια.