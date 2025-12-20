Ο Πάντερ «έγραψε» την 4η καλύτερη επίδοση σκοραρίσματος στην Euroleague

Γεμάτη με ρεκόρ ήταν η ιστορική -πλέον- αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Μπασκόνια, που κρίθηκε υπέρ των Καταλανών μετά από τρεις παρατάσεις (134-124).

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο μυθικός Κέβιν Πάντερ, που ολοκλήρωσε το ματς έχοντας σκοράρει 43 πόντους, καταγράφοντας την 4η καλύτερη επίδοση σκοραρίσματος στην ιστορία της Ευρωλίγκας.

Στην πρώτη θέση βρίσκονται οι 50 πόντοι που σημείωσε ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις με την Φενέρμπαχτσε κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου, ενώ στην δεύτερη θέση είναι ο Σέιν Λάρκιν που είχε σκοράρει 49 πόντους με την Εφές απέναντι στην Μπάγερν.

Στην τρίτη θέση είναι ο Σάσα Βεζένκοφ που είχε σημειώσει 45 πόντους στις 10 Ιανουαρίου του 2025 κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου και πλέον στην 4η θέση βρίσκεται ο Κέβιν Πάντερ με τους 43 πόντους απέναντι στην Μπασκόνια.