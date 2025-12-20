Το πανόραμα της Euroleague: Στην τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός, 10ος ο Ολυμπιακός

Το ματς της αγωνιστικής έγινε, ωστόσο στην Ισπανία, όπου η Μπαρτσελόνα χρειάστηκε τρεις παρατάσεις και 43 πόντους από τον Πάντερ, για να κάμψει την αντίσταση της μαχητικότατης Μπασκόνια.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής
Πέμπτη 18/12
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Βαλένθια 85-82
Παναθηναϊκός-Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82
Aρμάνι-Φενέρμπαχτσε 72-87
Ρεάλ Μαδρίτης-Παρί 95-90
Παρασκευή 19/12
Αναντολού Εφές-Dubai Basketball 76-80
Ζάλγκιρις Κάουνας-Παρτίζαν 109-68
Μονακό-Μπάγερν Μονάχου 103-77
Ολυμπιακός-Βιλερμπάν 107-84
Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια 134-124
Ερυθρός Αστέρας-Βίρτους Μπολόνια 90-89
H κατάταξη της Euroleague
- Χάποελ Τελ Αβίβ 12-5
- Μπαρτσελόνα 12-5
- Βαλένθια 11-6
- Παναθηναϊκός 11-6
- Φενέρμπαχτσε 10-6 *
- Μονακό 10-7
- Ζάλγκιρις Κάουνας 10-7
- Ρεάλ Μαδρίτης 10-7
- Ερυθρός Αστέρας 10-7
- Ολυμπιακός 9-7 *
- Αρμάνι Μιλάνο 9-8
- Βίρτους Μπολόνια 8-9
- Dubai Basketball 8-9
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 7-10
- Μπασκόνια 6-11
- Αναντολού Εφές 6-11
- Παρτίζαν 6-11
- Μπάγερν Μονάχου 5-12
- Παρί 5-12
- Βιλερμπάν 4-13
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Επόμενη αγωνιστική (18η)
Τρίτη 23/12
18:00 Dubai Basketball-Αρμάνι Μιλάνο
19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Παναθηναϊκός
20:30 Μπάγερν Μονάχου-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:00 Βαλένθια-Μπασκόνια
21:45 Βιλερμπάν-Αναντολού Εφές
21:45 Παρί-Ερυθρός Αστέρας
Παρασκευή 26/12
19:00 Παρτίζαν-Μακάμπι
20:30 Μονακό-Ρεάλ Μαδρίτης
21:30 Βίρτους-Ολυμπιακός