Το πανόραμα της Euroleague: Στην τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός, 10ος ο Ολυμπιακός

Ολοκληρώθηκε η 17η αγωνιστική της Euroleague με νίκες για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, με τους «πράσινους» να βρίσκονται στην πρώτη τετράδα, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 10αδα.

Το ματς της αγωνιστικής έγινε, ωστόσο στην Ισπανία, όπου η Μπαρτσελόνα χρειάστηκε τρεις παρατάσεις και 43 πόντους από τον Πάντερ, για να κάμψει την αντίσταση της μαχητικότατης Μπασκόνια.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής

Πέμπτη 18/12

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Βαλένθια 85-82

Παναθηναϊκός-Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82

Aρμάνι-Φενέρμπαχτσε 72-87

Ρεάλ Μαδρίτης-Παρί 95-90

Παρασκευή 19/12

Αναντολού Εφές-Dubai Basketball 76-80

Ζάλγκιρις Κάουνας-Παρτίζαν 109-68

Μονακό-Μπάγερν Μονάχου 103-77

Ολυμπιακός-Βιλερμπάν 107-84

Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια 134-124

Ερυθρός Αστέρας-Βίρτους Μπολόνια 90-89

H κατάταξη της Euroleague

Χάποελ Τελ Αβίβ 12-5 Μπαρτσελόνα 12-5 Βαλένθια 11-6 Παναθηναϊκός 11-6 Φενέρμπαχτσε 10-6 * Μονακό 10-7 Ζάλγκιρις Κάουνας 10-7 Ρεάλ Μαδρίτης 10-7 Ερυθρός Αστέρας 10-7 Ολυμπιακός 9-7 * Αρμάνι Μιλάνο 9-8 Βίρτους Μπολόνια 8-9 Dubai Basketball 8-9 Μακάμπι Τελ Αβίβ 7-10 Μπασκόνια 6-11 Αναντολού Εφές 6-11 Παρτίζαν 6-11 Μπάγερν Μονάχου 5-12 Παρί 5-12 Βιλερμπάν 4-13

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (18η)

Τρίτη 23/12

18:00 Dubai Basketball-Αρμάνι Μιλάνο

19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Παναθηναϊκός

20:30 Μπάγερν Μονάχου-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:00 Βαλένθια-Μπασκόνια

21:45 Βιλερμπάν-Αναντολού Εφές

21:45 Παρί-Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 26/12

19:00 Παρτίζαν-Μακάμπι

20:30 Μονακό-Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Βίρτους-Ολυμπιακός