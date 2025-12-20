Μποζίκας: «Εμείς κάναμε τη νίκη να φαίνεται εύκολη»

Ο Γιώργος Μποζίκας, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Βιλερμπάν, στάθηκε στο ότι οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το ματς να μοιάζει εύκολο.

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «PlayMakers»:

«Η νίκη είναι πάντα το ζητούμενο, παίζουμε, δε παίζουμε καλά. Σήμερα ήμασταν σοβαροί και στα 40 λεπτά. Ήταν ένα παιχνίδι που φάνηκε να το κερδίσουμε εύκολα, αλλά εμείς το κάναμε να φαίνεται έτσι. Ξεκινώντας από την άμυνα ήμασταν σκληροί, πιέσαμε την μπάλα, πήγαμε στα ριμπάουντ, σουτάραμε με αυτοπεποίθηση.

Τελειώνει η εβδομάδα, νίκες ή ήττες ο Ολυμπιακός πρέπει πάντα να κοιτάζει μπροστά. Αλλά αυτό το παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να χτίσουμε. Και από την διάθεση που δείξαμε, και από ομαδικότητα, και ότι όποιος μπήκε στο παρκέ προσπάθησε να κάνει τα μικρά πράγματα που θα μας βοηθήσουν για τη νίκη».