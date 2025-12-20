Βεζένκοφ: «Χαρούμενοι για τη νίκη αλλά προβληματισμένοι για τη συνέχεια»

Ο Σάσα Βεζένκοφ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Βιλερμπάν τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι», παρά την χαρά για το θετικό αποτέλεσμα, παραμένουν προβληματισμένοι για τη συνέχεια.

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «PlayMakers»:

«Βοηθάει στην ψυχολογία μας. Ξέρουμε τι μπορούμε περισσότερο να κάνουμε, πόσο πρέπει να βελτιωθούμε και τι δύσκολο πρόγραμμα έρχεται μπροστά μας. Σίγουρα είμαστε χαρούμενοι για σήμερα αλλά προβληματισμένοι για την συνέχεια, για να είμαστε στο επίπεδο που θέλουμε.

Λέμε ότι πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Ο μόνος τρόπος για να περάσεις κάποια δυσκολία είναι η δουλειά, και πνευματική και σωματική, στο να μείνεις ενωμένος και να το δείξεις στο γήπεδο. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και έχουμε χρόνο για να δουλέψουμε για το επόμενο παιχνίδι που είναι πολύ δύσκολο.

Νιώθω καλά. Όταν η ομάδα χάνει δεν νιώθεις καλά, οπότε ο,τιδήποτε άλλο έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Το πιο σημαντικό είναι να κερδίζει η ομάδα, όταν κερδίζει η ομάδα όλοι είμαστε χαρούμενοι και νιώθουμε καλά, προσπαθώ να βοηθήσω την ομάδα με τον καλύτερο χρόνο.

Εύχομαι υγεία σε όλους τους ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, στην οικογένειά μου. Όταν έχουμε υγεία είναι όλα καλύτερα».