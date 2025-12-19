O Eρυθρός Αστέρας δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στην Βίρτους Μπολόνια, όμως με αρκετό άγχος οι Σέρβοι πήραν τη νίκη με 90-89!

Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου μπήκαν πολύ καλά στο ματς και έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενοι με 23-15, όμως η Βίρτους έβγαλε αντίδραση και με επί μέρους 22-31 πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο προηγούμενη με 45-46.

Στο δεύτερο ημίχρονο το ματς εξελίχθηκε σε θρίλερ, αφού ο Ερυθρός Αστέρας πήρε ξανά τα ηνία του αγώνα, όμως η Βίρτους αρνήθηκε να παρατήσει το ματς και πίεσε αφόρητα τους Σέρβους μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Ο συγκινητικός Κάρσεν Έντουαρντς, ωστόσο από ωραίος έγινε μοιραίος για την Βίρτους Μπολόνια, αφού αστόχησε στην εκπνοή και ο Ερυθρός Αστέρας με αρκετό κόπο και ιδρώτα πήρε τη νίκη.

Ο Κόντι Μίλερ-Μακιντάιρ με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 10 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τον Ερυθρό Αστέρα, με τον Κάρσεν Έντουαρντς να ολοκληρώνει το ματς με 29 πόντους.

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