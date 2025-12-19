Πουπέ: «Αν κάποιες ομάδες θέλουν τους παίκτες μας τότε κάτι κάνουμε σωστά»

Ο Πιερίκ Πουπέ σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου στάθηκε στην ανωτερότητα του Ολυμπιακού, ενώ μίλησε και για τις φήμες που θέλουν άλλες ευρωπαϊκές ομάδες να ενδιαφέρονται για τους παίκτες του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ο Ολυμπιακός έπαιξε σήμερα πάρα πολύ καλά και έτσι και αλλιώς είναι πολύ καλύτερη ομάδα από εμάς και η διαφορά έφτασε σε υψηλά επίπεδα. Ο στόχος της ομάδας είναι να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί στα επόμενα παιχνίδια».

Για το πως καταφέρνει να κρατά τους παίκτες του συγκεντρωμένους με όλες τις φήμες για τις μεταγραφές: «Δεν με νοιάζουν οι φήμες, δεν έχω social media και δεν τις διαβάζω. Αν κάποιες ομάδες θέλουν τους παίκτες μας, αυτό σημαίνει ότι κάνουμε πολύ καλή δουλειά. Έχουμε αρκετούς νέους παίκτες, αρκετούς rookie στην διοργάνωση. Αυτό που θέλουμε είναι να μπορούμε να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί μπορούμε. Η σεζόν είναι μεγάλη»