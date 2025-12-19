Μπαρτζώκας: «Θα παίξει την Κυριακή ο Μόρις - Μεγαλύτερη δύναμη του Ολυμπιακού οι οπαδοί»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Βιλερμπάν μίλησε για τον Μόντε Μόρις αλλά και για την στήριξη του κόσμου.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Νιώθω καλά. Μετά από 3 ήττες και μία δύσκολη περίοδο, εκτιμάω αυτή τη νίκη. Ευχαριστώ τους οπαδούς που πάντα μας στηρίζουν, ακόμα και αν το όνομα του αντιπάλου δεν είναι μεγάλο νίκη. Η νίκη είναι νίκη στην Ευρωλίγκα.

Ο Μόρις θα παίξει την Κυριακή. Είναι πολύ καλός παίκτης και ταιριάζει στο σύστημά μας. Έχουμε τους ΜακΚίσικ και Ουάρντ που περιμένουμε να επιστρέψουμε. Έχουμε βαθύ ρόστερ, καλούς παίκτες. Έχουμε κακή ψυχολογία μετά τις ήττες, αλλά πιστεύουμε στην ομάδα μας. Πρέπει να βελτιωθούμε.

Σημαίνει πολλά που ο κόσμος φώναζε το όνομά μου. Δεν θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μου. Χαίρομαι για την ομάδα και στην στήριξη του κόσμου. Η μεγαλύτερη δύναμη του Ολυμπιακού είναι οι οπαδοί».