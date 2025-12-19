Η κριτική του Ολυμπιακού: «Τράβηξαν» οι πρωτοκλασάτοι και... καθάρισαν τη Βιλερμπάν

Οι πρωτοκλασάτοι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν εξαιρετική απόδοση απέναντι στη Βιλερμπάν και «καθάρισαν» εύκολα το ματς με τη γαλλική ομάδα.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού:

Τόμας Ουόκαπ: Ίσως ο μόνος «πρωτοκλασάτος», τουλάχιστον βάση θέσης στο ροτέισιον του Γιώργου Μπαρτζώκα, που δεν είχε καλή απόδοση. Άστοχος (0/2 σουτ), με μόλις 1 ριμπάουντ και μόνο 3 ασίστ για 1 λάθος, ο Αμερικανός γκαρντ δεν μπήκε ποτέ στην... εξίσωση της αναμέτρησης. Βαθμός: 3

Φρανκ Νιλικίνα: Θετικός ο Γάλλος και ανεβασμένος σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια του. Είχε 11 πόντους και 3 ασίστ, απέφυγε τα λάθη, εκτέλεσε όταν έπρεπε (4/6 σουτ) και γενικά είχε θετική εικόνα. Βαθμός: 6

Σέιμπεν Λι: Αγωνίστηκε μόνο στα τελευταία 4'21'' και δεν μπορεί να κριθεί, καθώς όλα είχαν «κλειδώσει». Βαθμός: -

Σάσα Βεζένκοφ: Σοβαρή, διαβασμένη και καλή εμφάνιση από τον Βούλγαρο πάουερ φόργουορντ, που έχει βρει ρυθμό. Είχε 17 πόντους σε σχεδόν 30', μετρώντας 5/8 σουτ και 6/6 βολές, κατέβασε 5 ριμπάουντ, ενώ στο φινάλε έφτασε και τις 4 ασίστ. Συνολικά μια πολύ καλή παρουσία από τον ηγέτη του Ολυμπιακού. Βαθμός: 8

Κώστας Παπανικολάου: Ξεκίνησε στην αρχική πεντάδα, αλλά μετά τον τραυματισμό του χρειάστηκε να λάβει τις πρώτες βοήθειες και έχασε τον ρυθμό του. Επέστρεψε στο παρκέ (16'03'' συνολικά), αλλά δεν μπόρεσε να κάνει τη διαφορά (5 πόντοι με 1/1 δίποντο, 1/4 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος). Βαθμός: 5

Όμηρος Νετζήπογλου: Έπαιξε μόνο για 1'15'' στην τελική ευθεία και δεν μπορεί να κριθεί ουσιαστικά. Βαθμός: -

Τάιλερ Ντόρσεϊ: Σε πολύ καλό βράδυ ο διεθνής σκόρερ. Ο Ντόρσεϊ ένιωθε καλά και αυτό φάνηκε στο παρκέ, μετρώντας 22 πόντους σε 26' στο παρκέ, έχοντας μάλιστα πολύ καλά ποσοστά (4/5 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 2/3 βολές). Μάλιστα, στην 3η περίοδο πήρε... φωτιά και οι γηπεδούχοι «ξεμπούκωσαν» για τα καλά. Στα πολύ θετικά του και το δημιουργικό σκέλος (6 ασίστ). Βαθμός: 9

Άλεκ Πίτερς: Ήταν πολύ άστοχος και το ματς φάνηκε πως δεν του πήγαινε καλά. Άρχισε τον αγώνα με 0/6 σουτ, στη συνέχεια έβαλε δύο τρίποντα και εν τέλει ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 6 πόντους. Το θετικό ήταν πως βοήθησε σε άλλους τομείς (7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα). Βαθμός: 6

Νίκολα Μιλουτίνοφ: Στα πρώτα λεπτά ήταν κάπως... νωθρός, αλλά στην επανάληψη ήταν κυρίαρχος. «Καθάρισε» τις «μάχες» στη ρακέτα, έγινε διψήφιος (10 πόντοι με 5/8 δίποντα), ενώ βοήθησε και στα ριμπάουντ (6ρ.). Είχε και 2 ασίστ σε 22' σε ένα συνολικά θετικό βράδυ, παρ' όλο που δεν πάτησε το... γκάζι. Βαθμός: 6

Κώστας Αντετοκούνμπο: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Ντόντα Χολ: Στην τελική ευθεία βρήκε ρυθμό, καθώς η άμυνα της Βιλερμπάν δεν μπορούσε να τον αντιμετωπίσει. Έδωσε ενέργεια και με τη σειρά του «ανέβασε» την απόδοση των γηπεδούχων ερχόμενος από τον πάγκο (10 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο σε 18'). Βαθμός: 6

Εβάν Φουρνιέ: Κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ: έκανε δηλαδή μια «γεμάτη» και σοβαρή εμφάνιση. «Πλήγωσε» τη γαλλική άμυνα, έχοντας 21 πόντους σε 27' με τρομερά ποσοστά (5/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5/6 βολές) και γενικότερα ήταν πιο aggressive σε σύγκριση με κάποια άλλα πρόσφατα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Βαθμός: 8