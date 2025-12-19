Βεζένκοφ: «Κάθε εβδομάδα είναι μία μάχη - Να χτίσουμε χημεία με τον Μόρις»

Ο Σάσα Βεζένκοφ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Βιλερμπάν τόνισε πως κάθε εβδομάδα στην Ευρωλίγκα είναι... μία μάχη. Ακόμη, αναφέρθηκε στους τραυματίες και τον Μόντε Μόρις.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Είμαστε χαρούμενοι. Είχαμε ένα δύσκολο πρώτο κομμάτι της διαβολοβδομάδας, ξέραμε και ξέρουμε ότι δεν έχουμε παίξει καλά μέχρι τώρα στη σεζόν. Χαρούμενοι για τη νίκη αλλά ξέρουμε πως έχουμε πολλά που πρέπει να βελτιώσουμε, ξέρουμε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες μας. Να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Είμαστε χαρούμενοι. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα μπροστά μας, όλες οι ομάδες στην Ευρωλίγκα είναι καλές, παλεύουν, προσπαθούν να κερδίσουν. Κάθε εβδομάδα είναι μάχη. Είμαστε χαρούμενοι και τίποτα περισσότερο.

Δεν θέλω να μιλήσω για τους τραυματισμούς, γιατί όλες οι ομάδες τους έχουν. Σίγουρα περιμένουν να επιστρέψουν παίκτες, ο Μόρις θα μας βοηθήσει με το IQ και την δύναμή του. Πρέπει να χτίσουμε χημεία, είναι Δεκέμβριος, είναι νωρίς στη σεζόν, αλλά το να νικάς και να παλεύεις είναι συνήθεια. Κοιτάμε με αισιοδοξία το μέλλον αλλά πρέπει να δουλέψουμε σκληρά».