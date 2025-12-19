Αποχώρησε με αίματα για τα αποδυτήρια ο Παπανικολάου

Ο Κώστας Παπανικολάου δέχθηκε αγκωνιά από τον Βατιέ σε προσπάθεια να αμυνθεί, με τον σέντερ της Βιλερμπάν να τον χτυπά άθελα του, με αποτέλεσμα ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων» να αποχωρήσει αιμόφυρτος για τα αποδυτήρια.

Αιμόφυρτος για τα αποδυτήρια αποχώρησε ο Κώστας Παπανικολάου. Συγκεκριμένα ο Μπαστιάν Βατιέ σε προσπάθεια του να καρφώσει, χτύπησε άθελα του τον αρχηγό των «ερυθρολεύκων με τον αγκώνα του στο κεφάλι, με αποτέλεσμα ο Έλληνας φόργουορντ να ματώσει στο πρόσωπο.

Ο Παπανικολάου αποχώρησε με αίματα για τα αποδυτήρια, προκειμένου να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού.

Ο αρχηγός των Πειραιωτών επέστρεψε κανονικά στον πάγκο, με ράμματα στο πρόσωπο, την ώρα που ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον επανέφερε στο παρκέ.