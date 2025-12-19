Συγκινητικός Λεσόρ: «Πριν από ένα χρόνο νόμιζα πως όλα τελείωσαν - Θα επιστρέψω!»

Ο Ματίας Λεσόρ με ανάρτησή του αναφέρθηκε στον τραυματισμό του πριν από ένα χρόνο, υπογραμμίζοντας την δύναμη που του δίνει η στήριξη του κόσμου για να επιστρέψει στα παρκέ.

Πριν από έναν χρόνο ο Ματίας Λεσόρ τραυματίστηκε και ο Γάλλος σέντερ με ανάρτησή του μίλησε για αυτή την στιγμή. Υπογράμμισε πως ένιωσα ότι όλα τελείωσαν τότε και ξεχώρισε την στήριξη που λαμβάνει από τον κόσμο μέχρι και σήμερα. Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως παρόλο που δεν ξέρει το πότε, θα επιστρέψει στα παρκέ.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Ακριβώς πριν από ένα χρόνο, προετοιμαζόμουν για έναν αγώνα και σκεφτόμουν "ήσουν χάλια, αυτά τα δύο τελευταία παιχνίδια, πρέπει να τα συνέλθεις και να τα καταφέρεις απόψε". Στην αρχή του αγώνα ένιωθα υπέροχα. Πιθανότατα έκανα το καλύτερο πρώτο ημίχρονο της σεζόν. Στο ημίχρονο ήμασταν μπροστά με 20 πόντους. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος, όλη η ομάδα έπαιζε σκληρά. Επέστρεψα στην κυριαρχία μου και έπαιζα όπως έπρεπε. Όλα ήταν τέλεια. Λίγα λεπτά αργότερα, όλα αυτά ξεπεράστηκαν. Νόμιζα ότι όλα είχαν τελειώσει. Δούλεψα τόσο σκληρά για να τα καταφέρω και σε κλάσματα δευτερολέπτου τελείωσαν. Έχει περάσει ένας χρόνος και εσείς είστε ακόμα πίσω μου, εξακολουθείτε να με στηρίζετε, δίνοντάς μου δύναμη κάθε μέρα να συνεχίσω και να είμαι πιο πεινασμένος, τόσο όσοι δείχνουν αγάπη, όσο και όσοι πιστεύουν ότι τελείωσα και δεν θα είμαι ποτέ ο ίδιος. Η ζωή είναι τρελή και όλα μπορούν να αλλάξουν σε μια στιγμή. Μην θεωρείς τίποτα δεδομένο. Πράγματα που φαίνονται βασικά, όπως για μένα, το να παίζω, το να κάνω παιχνίδι, να προπονούμαι, να είμαι υγιής. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Καλή ή κακή, δεν έχει σημασία, θα είναι πάντα ξεχωριστή. Πήρα το μεγαλύτερο μάθημά μου εκείνη την ημέρα και κατά τη διάρκεια αυτού του έτους προσπάθησα να βγάλω το καλύτερο από την κατάστασή μου. Θα επιστρέψω. Πότε; Δεν ξέρω! Πώς; Σαν γ@μ#μ@ν0ς σκύλος».

Δείτε την ανάρτηση: