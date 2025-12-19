Χωρίς τον Ντε Κολό η Βιλερμπάν κόντρα στον Ολυμπιακό

Με μια σημαντική απουσία θα παραταχθεί η Βιλερμπάν στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό, με τον Πιερίκ Πουπέ να μην υπολογίζει στις υπηρεσίες του Νάντο Ντε Κολό.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Βιλερμπάν (19/12, 21:15) για τη 17η αγωνιστική της EuroLeague, με την γαλλική ομάδα να «κατεβαίνει» με μια σημαντική απουσία στην αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα εκτός 12άδας για την ομάδα του Πιερίκ Πουπέ είναι ο Νάντο Ντε Κολό, με τον Γάλλο γκαρντ να τραυματίζεται στους προσαγωγούς στην αναμέτρηση με την Μπάγερν το βράδυ της Τετάρτης (17/11).

Στη φετινή διοργάνωση ο Ντε Κολό έχει 14.1 πόντους, 1.8 ριμπάουντ, 4.5 ασίστ, 1.2 κλεψίματα και 18.3 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης με 20' συμμετοχής ανά αγώνα σε 11 παιχνίδι.