Stoiximan GBL: Υποδέχεται τον Ηρακλή ο Παναθηναϊκός

Η αγωνιστική δράση στο πρωτάθλημα επιστρέφει με τέσσερις αγώνες.
Η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί στην Μύκονο με την τοπική ομάδα στις 16:00, ενώ την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ θα υποδέχεται τον Πανιώνιο. Ακόμη, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα κοντραριστεί στο «σπίτι» του με τον Ηρακλή (18:15) και τέλος ο Άρης Betsson θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι Betsson (18:15).
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
16:00 Μύκονος Betsson - ΑΕΚ ΕΡΤ Sports1
16:00 ΠΑΟΚ - Πανιώνιος ΕΡΤ2 Σπορ
18:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Ηρακλής ΕΡΤ2 Σπορ
18:15 Άρης Betsson - Περιστέρι Betsson ΕΡΤ Sports 1