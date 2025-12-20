Stoiximan GBL: Υποδέχεται τον Ηρακλή ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί τον Ηρακλή στο Telekom Center Athens για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η αγωνιστική δράση στο πρωτάθλημα επιστρέφει με τέσσερις αγώνες.

Η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί στην Μύκονο με την τοπική ομάδα στις 16:00, ενώ την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ θα υποδέχεται τον Πανιώνιο. Ακόμη, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα κοντραριστεί στο «σπίτι» του με τον Ηρακλή (18:15) και τέλος ο Άρης Betsson θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι Betsson (18:15).

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

16:00 Μύκονος Betsson - ΑΕΚ ΕΡΤ Sports1

16:00 ΠΑΟΚ - Πανιώνιος ΕΡΤ2 Σπορ

18:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Ηρακλής ΕΡΤ2 Σπορ

18:15 Άρης Betsson - Περιστέρι Betsson ΕΡΤ Sports 1