Παγκορασίδων: Οι 12 για το Διεθνές Τουρνουά στη Ρουμανία

Η Εθνική Παγκορασίδων θα πάρει μέρος Διεθνές Τουρνουά στη Ρουμανία το διάστημα 21-23 Δεκεμβρίου.
Οι 12 αθλήτριες που θα ταξιδέψουν είναι οι εξής:
|Ονοματεπώνυμο
|Ημ. Γέν.
|Ύψος
|Θέση
|Ομάδα
|Μαρία Αναστασία Μαλλιαρού
|30.06.2010
|1.89
|PF
|Μαρούσι
|Καλλιόπη Παναγιώτα Χουσελά
|06.07.2010
|1.60
|PG
|Πρωτέας Βούλας
|Ευαγγελία Βουγιούκα
|15.02.2010
|1.83
|PF/C
|Μελίσσια
|Ρέα Λάσκαρη
|05.03.2010
|1.83
|C
|Μαρούσι
|Αλεξάνδρα Μητσοπούλου
|20.04.2011
|1.70
|PG
|Παναθηναϊκός
|Μαριάνθη Τουλούπη
|05.05.2010
|1.65
|PG
|Παναθηναϊκός
|Αριάδνη Βλάχου
|24.09.2011
|1.83
|PF/C
|Αγ. Νικόλαος Παλήνης
|Νεφέλη Γεωργία Σκούμα
|06.08.2010
|1.75
|G
|Παναθλητικός
|Όλγα Κυναμέα
|27.02.2010
|1.72
|G
|Παναθλητικός
|Πανγκέλα Μπεκίρι
|26.06.2010
|1.69
|PG
|ΠΑΟΚ
|Λίζα Ιτόγια
|30.03.2010
|1.70
|G
|Παναθλητικός
|Ειρήνη Μπουροπούλου
|19.11.2010
|1.85
|C
|Παναθλητικός
Προπονήτρια: Κατερίνα Ανδρεοπούλου
Γυμναστής: Μιλτιάδης Κουναβος
Γιατρός: Ειρήνη Ιωσηφίδου
Φυσικοθεραπευτής: Τάσος Παπαγιαννίδης
Team Manager: Ελένη Σαμαρτζή