Παγκορασίδων: Οι 12 για το Διεθνές Τουρνουά στη Ρουμανία

Γνωστή έγινε η δωδεκάδα της Εθνικής Παγκορασίδων για το Διεθνές Τουρνουά στη Ρουμανία το διάστημα 21-23 Δεκεμβρίου.

Η Εθνική Παγκορασίδων θα πάρει μέρος Διεθνές Τουρνουά στη Ρουμανία το διάστημα 21-23 Δεκεμβρίου.

Οι 12 αθλήτριες που θα ταξιδέψουν είναι οι εξής:

Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέν. Ύψος Θέση Ομάδα Μαρία Αναστασία Μαλλιαρού 30.06.2010 1.89 PF Μαρούσι Καλλιόπη Παναγιώτα Χουσελά 06.07.2010 1.60 PG Πρωτέας Βούλας Ευαγγελία Βουγιούκα 15.02.2010 1.83 PF/C Μελίσσια Ρέα Λάσκαρη 05.03.2010 1.83 C Μαρούσι Αλεξάνδρα Μητσοπούλου 20.04.2011 1.70 PG Παναθηναϊκός Μαριάνθη Τουλούπη 05.05.2010 1.65 PG Παναθηναϊκός Αριάδνη Βλάχου 24.09.2011 1.83 PF/C Αγ. Νικόλαος Παλήνης Νεφέλη Γεωργία Σκούμα 06.08.2010 1.75 G Παναθλητικός Όλγα Κυναμέα 27.02.2010 1.72 G Παναθλητικός Πανγκέλα Μπεκίρι 26.06.2010 1.69 PG ΠΑΟΚ Λίζα Ιτόγια 30.03.2010 1.70 G Παναθλητικός Ειρήνη Μπουροπούλου 19.11.2010 1.85 C Παναθλητικός

Προπονήτρια: Κατερίνα Ανδρεοπούλου

Γυμναστής: Μιλτιάδης Κουναβος

Γιατρός: Ειρήνη Ιωσηφίδου

Φυσικοθεραπευτής: Τάσος Παπαγιαννίδης

Team Manager: Ελένη Σαμαρτζή