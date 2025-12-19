Μασιούλις για τα προβλήματα της Ζαλγκίρις: «Εσωτερικά ζητήματα και δεν θέλω να τα λύσω μέσω των media»

O Τόμας Μασιούλις σε δηλώσεις του τόνισε πως θέλει να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα της Ζαλγκίρις εσωτερικά και όχι μέσω των media.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για την αντίδραση του Ράιτ: «Είναι εσωτερικά ζητήματα και δεν θα ήθελα να τα λύσω μέσω των media. Έχουμε προβλήματα και μπορείτε να το δείτε, αλλά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε εσωτερικά»

Για τα λίγα του λεπτά: «Έχει μικρά προβλήματα, αλλά ήταν απόφαση των προπονητών».

Για το αν έχει βελτιωθεί η άμυνα των σέντερ: «Όχι ακόμα».

Για τους Ουίλιαμς-Γκος και Φρανσίσκο: «Είναι λογικό να είναι σε περίοδο προσαρμογής και αυτό το διάστημα μπορεί να μας πονέσει. Πιστεύω μπορούν να παίξουν μαζί και να είναι δυνατοί. Δεν θέλουμε να βασιζόμαστε σε έναν παίκτη και είναι λογικό τα νούμερα του Φρανσίσκο να μην είναι τόσο ψηλά όσο ήταν, όταν ήταν μόνος».